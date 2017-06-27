Edirne'nin yeni "çekim" merkezi

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi Meydanı'na konulan Fatih Sultan Mehmed Han heykeli ile Şahi toplarının maketleri, kenti ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor.

Edirne'de doğan Fatih Sultan Mehmed'in, İstanbul'u fethe gidişinin tasvir edildiği heykel, 2 yıl önceki yerinden alışveriş merkezi inşaatı nedeniyle alındı.



Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın girişimiyle 27 Mart'ta meydanda oluşturulan alana konulan heykel, yeni yerinde de ilgi çekiyor.



Turistler Fatih Sultan Mehmed'in heykeli ve Şahi toplarının maketleri önünde fotoğraf çektirmeden kentten ayrılmıyor.



"EDİRNE'YE GELEN TURİST SAYISI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR"



Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Edirne'ye gelen turist sayısının günden güne arttığını söyledi.



Özellikle hafta sonları kente yaklaşık 100 bin turistin geldiğini belirten Gürkan, "30 Mart 1432'de Edirne'de doğan Fatih'in heykelini, İstanbul'u fetihte kullandığı kendi tasarımı olan Şahi toplarının birebir ölçekli maketleriyle beraber o muhteşem Selimiye Camisi'nin hemen önüne gölgesine koymuştuk. Her hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri özellikle 50'şer bin kişi Fatih'in heykeli önünde fotoğraf çektiriyor. İnsanların Edirnemize olağanüstü bir ilgisi var." diye konuştu.