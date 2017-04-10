Edirneli bankta otururken cihazlarını şarj edebilecek

Edirne Belediyesi tarafından Saraçlar Caddesi’ne güneş enerjisiyle çalışan ücretsiz "şarjbank" konuldu.

Edirne Belediyesi, kentin en yoğun bölgelerinden olan Saraçlar Caddesi’ne vatandaşların hem oturup dinlenebileceği hem de telefon, tablet gibi elektronik aletlerini şarj edebileceği güneş enerjisiyle çalışan "şarjbank" yerleştirdi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.



"Şarjbank" ile vatandaşların cihazlarının kısa süreli enerji ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:



"Buradaki amaç ücretsiz bir biçimde şarj edebilmek. Çünkü zaman zaman herkesin çok acil ihtiyacı oluyor telefona. Kablo bulmanız veya şarj aleti bulmanız lazım, bunlarla birlikte elektrik prizi bulmanız lazım. Burada baştan sona doldurma değil de, kısa süreli ihtiyacınızı görecek kadar enerji elde etme imkanınız olacak. Bunların hazırları var. Onlar 8-9 bin lira civarındaymış. Bizimkisi yaklaşık 3 bin liraya mal oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün tamamen kendi imalatı.



Bu sistemin aküsü var. Güneşten aldığı enerjiyi elektriğe çevirerek akülerde depoluyor. Gece de kendi ışıklarını yakacak. Gece de gündüz de şarj edebileceksiniz telefonlarınızı. Aküler dolduğu zaman 3 gün boyunca şarj edilebilme özelliğine sahip. Ben peşinen söyleyeyim umarım buradaki şarj kablolarını koparmazlar.”