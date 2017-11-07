Edirne'de çeltik hasadı sona erdi

Bölgede eylül ayında başlayan, "beyaz altın" olarak tanımlanan çeltik hasadı tamamlandı.

Türkiye'de pirinç ihtiyacının yaklaşık yarısının karşılandığı Edirne'de, eylül ayında başlayan çeltik hasadı sona erdi.



Geçen yıllarda dönüm başına ortalama 750 kilogram olan rekoltenin bu yıl 900 kilograma ulaşması ise üreticinin yüzünü güldürdü.



Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, yaptığı açıklamada, bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi.



Ergin, geçen yıllara göre rekoltede önemli bir artış yaşandığını belirtti.



Edirne çiftçisinin dünya standartları üzerinde çeltik üretimi yaptığını ve bu yıl hem rekoltenin hem de fiyatların güzel olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezi konumundaki Edirne ve ilçelerinde hasat dönemi sona erdi. Mayıs ayıyla birlikte ekimini yaptığımız çeltiğin hasadına eylül ayının ortasında başlamıştık. Ekimi geç yapılan bölgelerde ise hasat kasım ayının başına kadar sürdü. Geçen yıla göre bölgemizde yüzde 20'lik bir rekolte artışı oldu.



Rekoltenin, hava şartlarının ve kalitenin iyi oluşu, hasat süresince fiyatların beklentimize yakın seyretmesi ve alıcı konusunda sıkıntı yaşanmadan malımızı satabilmiş olmak çeltik üreticisi acısından güzel oldu."



Ergin, üretimdeki girdi fiyatlarında artış yaşandığını da dile getirerek, tarım desteklerinin artması talebinde bulundu.