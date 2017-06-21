Edirne'de 40 sığınmacı ve kaçak yakalandı

Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan 40 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri ve jandarma, merkeze bağlı Uzgaç köyü ile Uzunköprü ilçesinde yaptıkları kontrollerde, Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye, Bangladeş, Afganistan, Sri Lanka, Pakistan ve Hindistan uyruklu 40 kişiyi tespit etti.



Yakalanan sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Operasyonlar sırasında gözaltına alınan 1 zanlı ise göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.