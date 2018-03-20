Edirne'de 213 kaçak yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 213 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sarayakpınar, Orhaniye, Bosnaköy köyleri ile Lalapaşa, İpsala ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan İran, Cezayir, Mısır, Eritre, Filistin, Suriye, Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 213 kişi yakalandı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.