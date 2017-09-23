Edirne'de 207 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'nin 4 ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan ve yurda giriş yapan 207 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan ve yurda giriş yapan 207 kaçak ve sığınmacı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç, Lalapaşa, İpsala ve Enez ilçelerinde yaptıkları kontrollerde Bulgaristan ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan ve yurda giriş yapan Suriye, Filistin, Pakistan, Günay Afrika, Irak, Cezayir, Bangladeş, Tunus ve Afganistan uyruklu 207 kaçak ve sığınmacı tespit etti.



Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.