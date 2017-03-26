Edirne ve Kırklareli'nde gençler sabah namazında buluştu

Edirne ve Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri'nin 81 ilde düzenlediği "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği kapsamında sabah namazı kıldı.

Edirne'deki Hasan Sezai Camisi'nde bir araya gelen gençler, sabah namazını kılarak dua etti. Namazın ardından cemaate çorba ve simit ikramında bulunuldu.



Gençlik Merkezi Müdürü Zekeriya Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay iki camiyi gençlerle ziyaret ettiklerini söyledi.



Bu ay ilk programı Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde yaptıklarını anlatan Bayrak, "Bu ayın sonunda da Hasan Sezai Dergahı Camisi'ndeyiz. Aynı zamanda bugün Türk milleti için önemli bir gün. 26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü vesilesiyle şehitlerimize dua ettik. Öte yandan, gençler aynı zamanda vize haftasında ve sınavları bitiyor, bu etkinliğin onlar için moral motivasyon olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Trakya Üniversitesi öğrencisi Esat Tosun da bu tür programların toplumun kaynaşmasını sağlaması açısından önemli olduğunu söyledi.



Ülke genelinde üniversite öğrencilerinin sabah namazında bir araya gelmesinin güzel bir duygu olduğunu belirten Tosun, Gençlik ve Spor Bakanlığına etkinlik dolayısıyla teşekkür etti.



Trakya Üniversitesi öğrencisi Banu Yiğit de üniversite öğrencilerinin vize haftasında olduğunu ve bu tür programların üniversite öğrencilerine motivasyon sağladığını dile getirdi.



- KIRKLARELİ



Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde buluşan gençler de cemaatle saf tutarak namaz kılıp dua etti.



Kırklareli Müftülüğü, namazın ardından cemaate süt ikram etti.



Etkinliğe Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş da katıldı.