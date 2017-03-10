"Edirne-İstanbul arası hızlı trenle 1 saatten az olacak"

Edirne'nin tarihsel anlamda da medeniyetlerin dünyaya yayıldığı bir merkez olduğunu belirten Özdemir, Edirne'nin Osmanlı'nın kurulduğu bütün inanç ve düşüncelerin ortak yaşama biçimi oluşturduğu bir şehir olduğunu ifade etti.

Edirne Valisi Günay Özdemir, 3 yıl sonra hızlı trenin hizmete başlamasıyla Edirne-İstanbul arası yolculukların 1 saatten az bir süreye ineceğini belirterek, "Tarihteki İpek Yolu güzergahları ve ekonomik anlamdaki güzergahlara bakıldığında, Edirne hem hızlı trenle hem de diğer ulaşım araçlarıyla, üçüncü köprünün yapılmasından sonra çok daha dünyayla entegre olmuş şehir olacak." dedi.



Özdemir, şöyle konuştu:



"Hızlı trenin bu sene içerisinde ihalesi yapılacak. 2020 yılında hizmete girdiğinde İstanbul'a ulaşım 45 dakika veya 1 saate düşecek. Çanakkale Köprüsü yapıldığı zaman, Çanakkale'den İstanbul'a gelen ulaşımın yine Keşan-Tekirdağ bölgesinden geçerek İstanbul ve İzmir'le böyle bir bağlantımız olacak. Tarihteki İpek Yolu güzergahları ve ekonomik anlamdaki güzergahlara bakıldığında, Edirne hem hızlı trenle hem de diğer ulaşım araçlarıyla, üçüncü köprünün yapılmasından sonra çok daha dünya ile entegre olmuş şehir olacak"



"TURİST SAYISI 10 MİLYONA ÇIKACAK"



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da kentin, tarihi açıdan dünyadaki sayılı şehirlerden olduğunu belirtti.



Edirne'nin her yıl çok sayıda turist aldığını ancak turistlerden elde edilen gelirin düşük olduğunu aktaran Gürkan, kentin tanıtımı ve pazarlanması açısından herkese görev düştüğünü kaydetti.



Gürkan, Edirne'nin gelecek 10 yıldaki turist sayısını 10 milyona çıkaracaklarını kaydetti.