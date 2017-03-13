Ecdadın ve kayınpederinin yadigarına sahip çıkıyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde yaşayan Özcan Adanır, 2004 yılında vefat eden kayınpederinin tarihi yarımadadan topladığı savaş malzemeleri ve objelerle 1963 yılında kurduğu müzeye sahip çıkıyor.

"Salim Mutlu Savaş Hatıraları Müzesi"nde, Türk, İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin savaşta kullandıkları eşyalar ile tarihi belgeler sergileniyor.



Adanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeye adını veren kayınpederi Salim Mutlu'nun, savaştan kalma eserleri köylülerden satın alarak 1963 yılında müzeye dönüştürdüğü evinde sergilediğini hatırlattı.



Saim Mutlu'nun, 2004 yılında vefat ettiğini belirten Adanır, "Ölümünden sonra burasını eşimle yaşatmaya karar verdik. Kayınpederimin bıraktığı eserlere sahip çıkıyoruz. Yaklaşık 700 parça savaş malzemesi, tarihi belge ve objeler var. Buraya gelen ziyaretçiler müzeyi gezip bize teşekkür ediyor. Sembolik olarak 1 lira giriş ücreti alıyoruz. Bizim amacımız para kazanmak değil, Çanakkale Savaşı'nı atalarımızın nasıl kazandığını anlatmaya çalışıyoruz." dedi.



"Onun bıraktığı eserlere sahip çıkıyoruz"



Adanır, müzeyi yılda 5-6 bin kişinin ziyaret ettiğine işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:



"Kayınpederim 'Ben öldükten sonra burasını yine yaşatın, insanlar gelsin, görsün. Türk milleti Çanakkale ruhunu daha iyi anlasın.' diye vasiyet etmişti. Onun bıraktığı eserlere sahip çıkıyoruz. İnşallah Çanakkale ruhu devam eder. İnsanlar burayı gelip görür. Biz de çocuklarımıza bırakarak bu sancağı sürdüreceğiz."



Adanır, müzede savaşa katılan askerlere ait resimlerin de yer aldığına değinerek, "Tüfek, tabanca, kasatura, top mermileri, şarapnel parçaları askerlerin yemek yerken kullandığı çatal ve kaşıkları burada sergiliyoruz. Ziyaretçiler en çok mermi saplanmış kemik ve kafatası parçalarını görünce etkileniyor." ifadesini kullandı.