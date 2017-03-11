Ebru sanatını seramiğe uyguluyor

Nevşehir'in el sanatlarıyla tanınan Avanos ilçesinde asırlardır sürdürülen çanak ve seramik üretimine yeni bir tarz katan Noyan Yayla, ebru sanatı ile seramik tabaklara işlediği desenlerle özgün eserlere imza atıyor.

Nevşehir'in el sanatlarıyla tanınan Avanos ilçesinde asırlardır sürdürülen çanak ve seramik üretimine yeni bir tarz katan Noyan Yayla, ebru sanatı ile seramik tabaklara işlediği desenlerle özgün eserlere imza atıyor.



İlçede kendisine ait çini ve seramik atölyesinde faaliyet sürdüren Yayla, ebru sanatından ilham aldığı çalışmaları seramik üzerine uyguluyor. Suya batırılarak ıslatılan seramik vazo ve tabaklara çini boyalarını damlatarak fon oluşturan Noyan Yayla, üzerine çizdiği figürlerle ortaya, ikincisinin üretilmesinin mümkün olmadığı el emeği eserler çıkarıyor.