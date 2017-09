E-ticarete özel ekiplerle 'gece-gündüz' takip

Maliye Bakanı Ağbal, elektronik ticareti takip etmek amacıyla 200 kişilik özel ekip ve birim oluşturacaklarını belirterek, "İnternet ortamında yapılan bütün ticareti anlık takip edeceğiz" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya ve Muğla gibi birçok ilde artan günübirlik konaklama ihtiyacına bağlı yeni bir sektör geliştiğini ve buradaki kayıt dışılığın büyüdüğünü söyledi.



Birçok kişinin özellikle bazı organizasyon firmaları üzerinden evlerini günlük kiraya verdiğine işaret eden Ağbal, genellikle bu tür kiralamaların internetten yapıldığını anımsattı.



Ağbal, bu uygulamanın gün geçtikçe yaygınlaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Haklı olarak kayıtlı şirketlerimiz bize 'Vergimizi ödüyoruz, kayıtlıyız ama bu işletmeler haksız rekabet yapıyor.' diye şikayette bulundular. Bunun üzerine bir düzenleme yaptık, dedik ki: 'Eğer evinizi günlük kiraya verdiyseniz, buradan aldığınız kira günlük 50 lira da 100 lira da olsa banka kanalıyla ödemek zorundasınız, ödemezseniz ceza veririz.' Konut sektöründe İçişleri Bakanlığıyla bunu çalıştık. İşin güvenlik, asayiş tarafı da var, bu da son derece önemli. İçişleri Bakanlığı günübirlik konut kiralamalarıyla ilgili bilgi topluyor. Biz de Maliye olarak bunların ödemelerini bankacılık sistemine aldık."



İKİ AYDA MÜKELLEF OLMAYAN BİN KİŞİ TESPİT EDİLDİ



Tebliğ düzenlemesi yaptıktan sonra denetimlere başladıklarını anlatan Ağbal, şöyle konuştu:



"Haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 4 bin 275 vatandaş hakkında denetleme yaptık. Bunlardan bin 46'sının hiç vergi mükellefiyeti olmadığını tespit ettik, yani yüzde 25'ini vergi mükellefi yaptık. Dolayısıyla bir anda hiç vergi dairesine uğramayan bin kişiyi tespit etmişiz. Bu daha başlangıç. Bu dönemde yaklaşık 3 milyon lira vergi ve ceza kestik. Bu daha başlangıç, önümüzdeki aylarda rakamlar çok daha yukarı çıkacak."



"E-TİCARET 'BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR EVİ' GİBİ OLACAK"



Sadece tebliğ düzenlemesiyle yetinmeyeceklerinin altını çizen Ağbal, yakında Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) büyük bir risk analiz merkezi kuracaklarını söyledi.



Ağbal, "Bundan sonra e-ticaret artık 'Biri bizi gözetliyor evi' gibi olacak. Biz gece gündüz e-ticareti artık ekrandan izleyeceğiz. Özel bir ekip ve birim kuruyoruz. İnternet ortamında yapılan bütün ticareti anlık takip edeceğiz. Gayrimenkul alıp satanları, kiralayanları, 'internetten ikinci el eşya alıp satıyorum' diyenleri, e-ticaret platformlarını takip edeceğiz."



E-ticarete karşı olmadıklarını, bu alanın gelişmesini istediklerini vurgulayan Ağbal, buradan kayıt dışı işlemler yapılmasına da müsaade etmeyeceklerini belirtti.



HER SEKTÖR İÇİN AYRI ÇALIŞMA MASASI KURULACAK



Ağbal, gözetleme ve denetleme işini sistematik haline getirmek için yaklaşık 200 kişilik ekip oluşturacaklarını ifade ederek, mal ticareti, araç alımı satımı, gayrimenkul gibi her sektör için ayrı çalışma masaları kuracaklarını bildirdi.



Bu masaların her sektörle ilgili özel risk analizleri yapacağına işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:



"Bunları denetleyeceğiz. Elektronik ortamda ticaret yapan internet siteleri var, onlara birtakım yükümlülükler getireceğiz. Burada siz gayrimenkul alım sitesi yapıyorsanız, o sitede ilanı konulan her ürünle ilgili benim bire bir yerinde görmemi sağlayacak bilgileri de baştan Maliye'ye bildireceksiniz. Dolayısıyla e-ticaret Türkiye'de büyüyecek ama kayıtlı büyüyecek. E-ticaret yürüten herkesi kayıtlı olmaya davet ediyorum, yoksa bunun artık kaçarı yok. Elektronik Ticaret İzleme Merkezi sistemde bilgiyi yakalayacak, o iş hangi ildeyse, ilgili vergi dairesine elektronik ortamda bildirimde bulanacak. Aynı gün yerinde bilfiil denetim yapılacak ve vergi mükellefiyeti kaydedilecek."