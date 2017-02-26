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26 Şubat 2017 10:23 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2017 10:35

e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha

Hafızlık belgesi almaya hak kazananlar veya hafızlık durumunu öğrenmek isteyenler, işlemlerini "e-Devlet kapısı" üzerinden yapabilecek.

e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha

Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının "e-Devlet" üzerinden başlattığı uygulamaya vatandaşlar, "Hafızlık Belge Sorgulama" başlığı altından ulaşabilecek.

Kimlik numarası ile birlikte şifre, mobil imza veya elektronik imzası olanların girebildiği uygulama üzerinden, hafızlık belgesi sorgulaması da gerçekleştirebilecek.

İlgililer, hafızlık belgesi kaydının görülmediği durumda ise herhangi bir il müftülüğünden bilgilerini güncellemek için talepte bulanacak.

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