E-devlet ’ten bomba bir yenilik daha: Tek tıkla miras sorgulama dönemi

Geçtiğimiz günlerde gündemi uzun bir süre meşgul eden soyağacı sorgulamanın ardından e Devlet sisteminde miras sorgulama da eklendi ve vatandaş internete akın etti.

Dünden itibaren türkiyenin gündemine giren miras sorgulama sistemi vatandaşın yine yoğun olarak e-Devlet sisteminin hizmet verdiği turkiye.gov.tr sitesini ziyaret etmesine neden oluyor.

e Devlet miras sorgulama sistemi sayesinde çıkarılmış bir veraset ilamı olup olmadığı kontrol edilebiliyor. Aşağıdaki linkten ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz…

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açınız. Daha sonra kullanıcı bölümündan T.C ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapınız. Daha sonra anasayfada bulunan arama butonuna “Veraset İlami Sorgulama” yazmanız yeterli olacaktır.