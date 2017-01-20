Son Dakika!
20 Ocak 2017 18:06 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2017 18:09

e-ALES tarihleri güncellenecek

ÖSYM tarafından 28 Ocak'ta yapılacak deneme sınavı sonuçları açıklandıktan sonra, e-ALES için yeni başvuru ve sınav takvimi ilan edilecek.

e-ALES tarihleri güncellenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) bu yıl yapılacak Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (e-ALES) için yeni başvuru ve sınav takviminin ilan edileceği bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 e-ALES Deneme Sınavı'nın 28 Ocak'ta yapılacağı anımsatıldı.

Duyuruda, e-ALES deneme sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi işlemleri sonrasında 2017 e-ALES için yeni başvuru ve sınav takviminin ilan edileceği belirtildi.

Etiketler: e-alessınav tarihleriösym


0Yorum Yap