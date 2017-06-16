Düzce'ye 'Bal Köyü' kuruluyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bin 500 dönümlük arazi üzerine kurulacak Bal Köy'de organik bal üretimi yapılacak.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bin 500 dönümlük arazi üzerine kurulacak Bal Köy'de organik bal üretimi yapılacak.



Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezince (DAGEM), Yığılca Kaymakamlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Bal Köyü" projesi kapsamında, Çukurören ve Yoğunpelit köyleri arasında ormanlık alana kurulacak olan bal üretim ormanında ilk etapta bin 500 kovanın yer alacağı bildirildi.



Yaklaşık 300 dönümlük bir alana Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tesisler kurularak, bir Bal Köyü oluşturulacak.



Konu hakkında açıklamada bulunan Yığılca Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, ortak geliştirilen projeden çok umutlu olduklarını söyledi.



Kurulacak olan tesislerin özelliklerinden bahseden Yılmaz, şunları söyledi:



"Belirlediğimiz bin 500 dönüm sahanın yaklaşık 300 dönümüne tesisler yapacağız. Bu bölgede tamamen organik bal üretilsin istiyoruz. Alanımızda kendi su kaynakları mevcut. Bölgeye 2 adet bungalov tarzı kır evi, 1 adet ahşap depo yapılacak. Ayrıca kır evlerine güneş enerjili su ve elektrik sistemleri yapılacak. Toplamda 10'ar kişilik binalar olacak. 375 adet arılık tesis ediyoruz. Arılıklarımız da tamamen ahşap. Boyalı, kimyasal içeren unsurlara burada yer verilmeyecek. Tamamen natürel, tamamen doğal olacak. Burada organik çiçek ve kestane balı üretilmesi hedefleniyor."



Bölgede ağaçlandırma çalışmalarının da yapılacağını kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Balköy bal üretim ormanında dişbudak, ahlat, dağ eriği, ardıç, kayın, gürgen fidanı dikimi yapacağız. Karahindiba, arı otu, lavanta, korunga, üçgül gibi tohumları da ekerek buradaki bitki çeşitlerini çoğaltmaya çalışacağız. Bal ormanının asıl amacı, tür zenginliğini sağlayarak organik bal üretimi gerçekleştirmek."