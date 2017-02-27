Düzce'den Haleplilere insani yardım

Düzce'de, Suriye'deki iç savaştan kaçan Halepliler için toplanan insani yardımları taşıyan iki tır, törenle uğurlandı.

Düzce'de, Suriye'deki iç savaştan kaçan Halepliler için toplanan insani yardımları taşıyan iki tır, törenle uğurlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Akçakoca Beşir Derneği Başkanı Mustafa Şükrü Turkan, aralık ayından bu yana Halepliler için yardım topladıklarını ve gittikleri hiçbir kapıdan boş dönmediklerini söyledi.



Halepliler için öncelikli ihtiyacın gıda olduğunu belirten Turkan, "Biz sadece yardıma vesileyiz. Bu yardımın gerçek sahipleri Akçakocalı hemşehrilerimizdir. Bu bir son değil, başlangıçtır. Bunun devamını yapmak istiyoruz. Nerede yardıma ihtiyaç varsa oraya ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.



Halep'te bir insanlık suçu işlendiğini vurgulayan Turkan, "Halepte bombalanan evler bizim evlerimiz, enkaz altında kalanlar bizim çocuklarımız. Tüm Türkiye olarak bunun acısını hissediyoruz. Yardımseverliği ve cömertliği de Allah'tan ve peygamberimizden öğrendik. Ecdadımız da böyle yaptı, onların izinden gitmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Yardım malzemeleri yüklü iki tır, İlçe Müftüsü Mehmet Taşcı'nın duasının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti.