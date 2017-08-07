Düzce'de vatandaşlar rafting tesislerine akın etti

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar, Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi.

Düzce'de sıcak havadan ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar, rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu.



Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'ndeki rafting işletmelerine akın eden vatandaşlar, Melen Çayı'ndaki 16 kilometrelik parkurda rafting yaparak serinledi.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de bazı ziyaretler kapsamında kentte bulunan ulusal basın mensuplarıyla birlikte rafting yaptı.



"MELEN ÇAYI KAÇIŞ NOKTASI OLDU"



Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe yaptığı açıklamada, bölgede bulunan rafting işletmelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.



Sıcaktan bunalan vatandaşların büyük çoğunluğunun nehir ve doğa ile baş başa olmak istediğini kaydeden Tepe, şöyle konuştu:



"Ağustos ayında olmamıza rağmen raftingde yoğunluğumuz devam ediyor. Hem spor hem de adrenalin anlamında insanı rahatlatan rafting, vatandaşların ilgi odağı oldu. İstanbul ve Ankara gibi, sıcaklık ve şehir stresinden kurtulmak isteyenler burada rafting yapıyor. Melen Çayı, sıcaklardan ve aşırı nemden bunalan vatandaşlar için kaçış noktası oldu. Sıcaklarla birlikte nem herkesi bunalttı, bizi tercih eden misafirlerimizle birlikte nehrin güvenli sularında rafting yapıyoruz."



Tepe, İstanbul, Ankara ve Sakarya'dan birçok vatandaşın Melen Çayı'nı tercih ettiğini ifade ederek, "Sezon başında 80 bin kişi rafting hedefimiz vardı, biz bu sayıyı 100 bine çıkardık. Yaşanan yoğunluk bizi mutlu ederken, hedefimize de hızlıca ilerlememizi sağlıyor. Sıcaklardan bunalan tüm doğaseverleri Melen Çayı'na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.