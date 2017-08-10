Düzce'de FETÖ/PDY operasyonu

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kadın tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan, yaklaşık 1 aydır firari durumdaki A.Ö'nün kentte olduğu bilgisine ulaştı.



Merkeze bağlı Küçük Ahmetler köyünde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.Ö'yü gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.