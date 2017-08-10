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10 Ağustos 2017 09:12 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2017 09:14

Düzce'de FETÖ/PDY operasyonu

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Düzce'de FETÖ/PDY operasyonu

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kadın tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan, yaklaşık 1 aydır firari durumdaki A.Ö'nün kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Merkeze bağlı Küçük Ahmetler köyünde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.Ö'yü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: operasyongözaltıdüzcefetö


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