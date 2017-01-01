Düzce'de FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "FETÖ üyesi oldukları" iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 iş adamının savcılıktaki sorguları tamamlandı.



Mahkemeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Düzce'de, "FETÖ üyesi oldukları" iddiasıyla 13 iş adamının ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda bazı belge ve dokümanlara el konulmuştu.