Duygusal travmaya neden oluyor

Dr. Esra Alpkılıç Başkırt, dişleri olmayan bireylerin duygusal travmalar yaşayabildiğini belirtti.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Başkırt, bireylerde diş eksikliğine yönelik yaptığı açıklamada, diş eksikliğinin giderilmesiyle hastanın estetik kaygılarından arındığını, anlaşılır şekilde konuşabileceği, rahatça gülebileceği için de kaybettiği özgüvenini kazanacağını belirtti.



Başkırt, "Dişleri olmayan bireyler toplumda saygınlık kazanmada, insanlarla diyalog içine girmede, kadın-erkek ilişkileri gibi özel durumlarda eksiklik hissetmeleri nedeniyle duygusal travmalar yaşayabilirler." ifadelerini kullandı.



Diş hekimliğinin ağız ve diş sağlığının korunması ve restorasyonunu sağlayarak bireylerin estetik, fonetik (konuşma) ve fonksiyonel gereksinimlerini sağlayan, böylece bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen bir bilim dalı olduğunu aktaran Başkırt, diş eksikliğinin tıbbın bu bölümü içerisinde en çok mücadele edilen rahatsızlık olduğunu dile getirdi.



Dişler ve diş çevresi dokularının vücudun çok önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Başkırt, diş eksikliğinin hasta üzerinde oluşturduğu etkileri beş ana maddede anlatmanın mümkün olduğunu belirterek, bunların, fonetik etkiler, estetik etkiler, fonetik etki, psikolojik etki ve dokuların devamlılığının ve bütünlüğünün bozulması üzerindeki etkileri olduğunu anlattı.