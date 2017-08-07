Duterte'den basın toplantısında şok sözler! Canı cehenneme

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, düzenlediği basın toplantısında, insan hakları üzerine gelen bir soruya "İnsan hakları mı, canı cehenneme!" yanıtını verdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.



Yerel basındaki haberlere göre Duterte, görüşmenin ardından başkent Manila'da yapılan 50. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, ABD yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer programından rahatsızlık duyduğunu bildiklerini belirterek, "Ben sizin Güney Doğu Asya'daki mütevazı dostunuzum." dedi.



"İNSAN HAKLARINI KARIŞTIRMAYIN"



Görüşmeden önce insan hakları konusunun ele alınıp alınmayacağı sorularını cevapsız bırakan Duterte, basın toplantısında bu konuda gelen bir soru üzerine "İnsan hakları mı, canı cehenneme!" değerlendirmesinde bulundu.



Duterte sözlerini, "Polis ve askerler benim sorumluluğumda öldü. Marawi'de şu anda devam eden çatışmalara uyuşturucudan başka ne sebep oldu? Bu nedenle insan haklarını karıştırmayın." şeklinde sürdürdü.