Düşen uçağın pilotuna ait paraşüt bulundu

Altınözü ilçesinde uçağın pilotuna ait olduğu değerlendirilen paraşüt bulundu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağının pilotuna ait olduğu değerlendirilen paraşüt, Altünözü ilçesinde bulundu.



Alınan bilgiye göre, savaş uçağın düşmesinin ardından görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda paraşütle atladığı iddia edilen pilotun bulunabilmesi için çalışma başlatıldı.



Pilotun paraşütle Altünözü ilçesi civarına iniş yaptığı yönünde bilgi edinen jandarma, arama çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.



Ekipler, Fatikli Mahalllesi'ndeki kırsal alanda, uçağın pilotuna ait olduğu değerlendirilen paraşüt buldu.



Bölgede pilota rastlamayan güvenlik güçleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.