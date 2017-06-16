Duruşma salonunda "ByLock" tutuklaması

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz 3 sanık, "ByLock" kullandıklarının tespit edilmesi üzerine duruşmada tutuklandı.

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz 3 sanık, "ByLock" kullandıklarının tespit edilmesi üzerine duruşma salonunda tutuklandı.



Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, 5'i tutuklu 11 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.



Haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi.



Duruşmada mahkeme başkanı, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklardan Fatih S, Metin K. ve Murat Ç'nin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıklarının tespit edildiğini belirterek, bu konudaki görüşlerini sordu.



Sanıklar, "ByLock" kullandıkları iddiasını reddetti.



Mahkeme heyeti, "ByLock" kullandıkları tespit edilen sanıkların tutuklanmasına, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bunun üzerine, duruşma salonunda hazır bulunan 3 tutuksuz sanık, görevlilerce tutuklandı.