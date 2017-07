Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'da teknik direktör hiçbir zaman, 'Ben bu oyuncuyu istemiyorum, gönder' deme hakkına sahip değildir." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın yenilenmesi çerçevesinde bazı uçakların inmesi, bazı uçakların da kalkması gerektiğini belirtti.



Sözleşmesi feshedilen Wesley Sneijder'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Özbek, şöyle konuştu:



"Galatasaray gibi büyük kulüplerde oyuncular belli bir süre sonra vedalaşmak zorunda kalabiliyor. Bu durumu farklı yorumlamamak lazım. Her iki tarafın da yapmak zorunda olduğu kariyer planları var. Bu tek taraflı alınmış karar değildir. Mayıs ayında konuşulan ayrılık kararında detayların halledilme süreci bugüne kadar geldi. Bunu polemiğe sokmak son derece yanlıştır. Oyuncular misyonlarını tamamlarlar ve kariyer planlamaları çerçevesinde ayrılıkları kaçınılmaz olur." ifadelerini kullandı.



UÇAKLAR İNDİ VE İNMEYE DEVAM EDECEK



Dursun Özbek, transfer dönemi boyunca çalışmalarının devam edeceğini aktardı.



Sarı-kırmızılı takımın, uzun süreden beri yaklaşık olarak aynı kadroyla kulübe başarılı bir hizmet verdiğini kaydeden Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Takımların, belli bir süre içinde yenilenme ve taraftarları yeni isimlerle tanıştırma ve heyecanlandırma zorunluluğu vardır. Kadromuzda mevcut ve hala hizmet verecek kişilerin tutulması ama eksiklerin de bir an evvel tamamlanması gerekliliği var. Tespit edilen eksikliklerin bir an evvel giderilmesinde fayda var. 'Uçaklar inecek' cümlesi bayağı kullanıldı. Uçaklar indi ve inmeye devam edecek. Transfer sezonu boyunca çalışmalarımız sürecek. Bugüne kadar yapılan transferler, hesapları yapılmış ve kulübün mali yapısını bozmayacak transferlerdir. Her zaman olduğumuzdan daha dikkatli davranıyoruz."



TUDOR'UN ARKASINDAYIZ



Başkan Özbek, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'u takımın başına kendilerinin getirdiğini ve arkasında olduklarını kaydetti.



Özbek, geçen iki sezonun Galatasaray açısından başarılı olmadığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Yöneticilerin yapması gereken, Galatasaray'ın Türk spor tarihindeki yerine uygun olarak futbol takımının başarısını sağlamaktır. Taraftar da yönetim de geçen seneki oyundan memnun değildi ve bazı değişiklikler gerekliydi. Kimse bunu sorgulamamalıdır. Tudor'u biz getirdik. Galatasaray Futbol Takımı'nın hocasının arkasındayız. Galatasaray'a faydalı olacağına inanıp, planlayarak getirdiğimiz bir hoca. Şu anda bir antrenör arayışında değiliz. Mircea Lucescu Galatasaray'a hizmet vermiş değerli bir antrenör ama kendisiyle görüşmemiz olmadı. Galatasaray'da teknik direktör hiçbir zaman, 'Ben bu oyuncuyu istemiyorum, gönder' deme hakkına sahip değildir. Her iki tarafın da planlamaları çerçevesinde bu karar alınmıştır. Tudor istememiştir gibi lanse etmek, doğru değil."



Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile ilgili basında çıkan haberleri değerlendiren Özbek, "Muslera, güvendiğimiz, son derece başarılı bir oyuncu. Çıkan haberleri kınıyorum. Nasıl ve nereden hayal ediliyor, hayret içindeyim. Bunların başka mihraklardan yazıldığını düşünüyorum. Bunları ortaya atanların, Galatasaray düşmanları olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüşlerini paylaştı.



Özbek, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Östersunds'a 2-0 yenilmelerini ise "yol kazası" olarak nitelendirdi.