Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'in önemli bir isim olduğunu ancak hem kulüp hem de oyuncunun kariyer planlamasıyla ilgili görüşmeler yaptıkların söyledi.

Anadolu Ajansının yeni hizmeti "AA Spor Masası"nın ikinci konuğu olan Özbek, Türk Telekom Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.



Hollandalı yıldız futbolcu Sneijder'in Galatasaray'a uzun yıllardır hizmet verdiğini vurgulayan Özbek, şöyle konuştu:



"Sneijder, Galatasaray'a verdiği hizmetle taraftarın ve kulübün sevgilisi haline geldi. Diğer taraftan hem sporcunun hem de kulübün projeleri var. Amaçlar, kariyer düşünceleri var. Sadece kulübün tasarrufu değil. Arda Turan da bizim oyuncumuzdu, kariyer planları çerçevesinde Atletico Madrid'e gitti. Galatasaray bunlara engel olmadı. Dolayısıyla olayı bu şekilde düşünmeliyiz. Hem kulüplerin hem de sporcuların kendi hayatlarını ve kariyerleri planlama yönünde düşünceleri, projeleri olabilir. Sneijder önemli bir oyuncu. Sneijder Galatasaray'a hizmet etmeli mi, evet. Sadece futbolcu olarak değil, yönetici, antrenör olarak da faydaları olur. Sneijder'in kendi kariyeriyle ilgili planlamaları var. Saygı duymak lazım. Galatasaray'ın da kendine göre planları var. Galatasaray daha başarılı bir takım, daha enerjik bir ekip kurmak istiyor. Burada kişisel ve kurumsal bir çatışma hiç söz konusu değil. Sneijder de çok olumlu birisi. İki tarafa da faydalı olabilecek görüşme silsilesi içindeyiz. Önemli olan burada, Galatasaray'ın başarısı için, seyir zevki verecek bir takım oluşturmak. Bu manada görüşmeler devam ediyor."



"TUDOR-SNEIJDER İLİŞKİSİNE DAYALI BİR DURUM YOK"



Dursun Özbek, Wesley Sneijder'le yaptıkları görüşmelerin, teknik direktör Igor Tudor'la alakalı olmadığını dile getirdi.



Görüşmelerin hala sürdüğünü vurgulayan Özbek, "Çok net açıklamalar yapmak Galatasaray'ın menfaatine zarar verir. Görüşmelerde Tudor-Sneijder ilişkisine dayalı bir şey söz konusu değil. Biz menfaatler açısından durumu değerlendiriyoruz." dedi.



Galatasaray'ın 112 yıllık tarihinde birçok ismin gelip gittiğini anlatan Özbek, basında Sneijder'le ilgili çıkan haberlerin doğruları yansıtmadığını aktararak, "Basında son 1 hafta 10 gündür Sneijder olayı var. Yansıdığı şekliyle yanlış haberler ve kurgular üzerine. Buradaki net söylenecek husus; Galatasaray'ın daha çok koşan, seyir zevki veren futbol ortaya koyması. Sneijder'in kendi kariyer planlamasında yapmak istediği şeyler var. Son derece anlayışlı şekilde bunun en iyi çözümünü bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"ARDA'NIN TÜRKİYE'DE GELECEĞİ TEK KULÜP GALATASARAY'DIR"



Dursun Özbek, Barcelona'da oynayan eski futbolcuları Arda Turan'ın Türkiye'ye dönmesi durumunda forma giyeceği tek kulübün Galatasaray olduğunu savundu.



Arda'nın, Galatasaray'ın altyapısından yetişen "bir dünya markası" olduğunu söyleyen Özbek, şunları kaydetti:



"Arda'nın Barcelona'da kalacağı yönünde bana ulaşan bilgiler var. Arda'nın Türkiye'deki yeri buradır, Galatasaraylılığı tartışılır mı. Arda, Barcelona'da devam etmek isterse biz 'Arda sen nasıl Galatasaraylısın.' diye bir tavır ortaya koyabilir miyiz. Kulüplerin de bireylerin de kendi planlamaları olabilir. Arda'nın Türkiye'de geleceği tek kulüp Galatasaray'dır. Ben Arda'nın başkanıyım, ağabeyiyim. Kendisi de bu arzuyu belirtmiştir. Farklı bir gündem oluşturmaya gerek yok."



Başkan Özbek, Arda Turan'ın A Milli Futbol Takımı kariyerini bitirmesiyle ilgiliyse, kendi alanı olmadığı için yorum yapmak istemedi.



"TUDOR, GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR ANTRENÖR"



Dursun Özbek, futbol takımının teknik direktörü Igor Tudor'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.



Tudor'un çok enerjik bir teknik adam olduğunu anlatan Özbek, şöyle devam etti:



"Tudor'da en çok beğendiğim şey, çok enerjik biri olması. Çalışmaktan yorulmuyor. Futbolcusuyla ikili ilişki içinde. Kamptaki durumu biz biliyoruz, keşke kamera takıp onları çekseydim. İnsanlarla yakından ilgilenen bir antrenör. Sadece sahada da değil. Takımın 12. oyuncusu çerçevesinde olaya giren birisi. Enerjiyi takımın bütünlüğü için ortaya koymak ve hep kuvvetli olmak zorundasınız. Bu inançta bir antrenör. Biz bunu kendisinde gördük. Tudor'un ekibi de aynı şekilde. Futbolcularla da konuştuk. Tudor, Galatasaray'a yakışan bir antrenör. Enerjisi ve dinamiği bütün futbol takımına yansıyor."



SABRİ, BRUMA VE PODOLSKİ'NİN AYRILIĞI



Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, takımdan ayrılan Sabri Sarıoğlu, Armindo Bruma ve Lukas Podolski hakkında da yorumda bulundu.



Sabri'nin 19 yıl Galatasaray'a hizmet ettiğini hatırlatan Özbek, şunları aktardı:



"Sabri, altyapıdan gelmiş, Galatasaray'ın bağrından doğmuş birisi. Taraftarın şunu anlaması lazım; Sabri çok iyi bir Galatasaraylı. Geldiğimiz noktada Galatasaray'ın bundan sonra futbol oynama şekliyle ve başarı projesiyle bu hizmetlerin bir sonu oluyor. Herkesin buna saygı göstermesi lazım. Bunun tek bir amacı var, çok daha iyi futbol oynamak. Aşağı yukarı 5-6 yıldır hizmet veren bir takımımız var. Bu sürede 3 lig şampiyonluğu kazanıldı, Süper Kupa, Türkiye Kupası almış başarılarla dolu bir 5 yıl var. Bu, bir yerde sporcuda doymuşluğu da getiriyor. Dünyada bütün takımlar belli süreçten sonra yenilenmek, yeni heyecanlar oluşturmak peşinde oluyor. Galatasaray'ın şimdi politikası bu."



Bruma'nın Almanya'da, Podolski'nin ise Japonya'da kariyerlerine devam etmek istediklerini kaydeden Özbek, şu ifadeleri kullandı:



"Bruma önemli bir oyuncumuzdu. Podolski de kendi kariyer planlamalarını yaptı. Birbirine benzeyen olaylar. Podolski başarılı 2 sene geçirdi ve Japonya'ya gitmek istedi. Ne diyeceksiniz. Çok da seviliyordu. Bruma, 'Dört senedir oyuncunuzum, bana müsaade edin, Almanya'da oynamak istiyorum.' dedi. 'Biz senin Japonya'ya, Almanya'ya gitmeni istemiyoruz.' demek Galatasaray'a yakışır mı. Her iki tarafın da menfaati korunur, 'Kazan kazan.' durumu olursa Galatasaray bunu masada tartışır. Galatasaray'ın menfaatini yok sayarak kimseyi bir yere göndermeyiz."



GENÇ OYUNCULAR HAKKINDA



Dursun Özbek, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda önemli başarılar yakalayan 4 genç oyuncunun Slovakya kampına gittiğini ve büyük bir heyecan oluşturduklarını anlattı.



Altyapıya önem verdiklerini dile getiren Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda ilk 11'de oynayan 7 Galatasaraylı vardı. O 7 kişiden 4'ünü kampa götürdük. Kampta en çok sevilen en çok sivrilen bu 4 isim. Büyük bir heyecanları var. Altyapı bazında bir sürü değişikliklerimiz var. Altyapıyı da değerlendirerek Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek takım kurma peşindeyiz. Aksi takdirde emekli olacak insanlar seyirciye heyecan vermiyor. Yeni yıldızlar görmek istiyor seyirci. Kamptaki gençlerin memnuniyetini ve heyecanını görmenizi isterdim."