Dursun Özbek adaylığını açıkladı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına aday olma kararı aldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına aday olma kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyacak.
Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ'ın görevi bırakacağını duyurmasının ardından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına adaylık kararı alan ilk isim olarak dikkati çekti.