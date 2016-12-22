Durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili, "Dün El Bab'da şehit olan 16 askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz oldu, 200'e yakın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz." dedi.



ERDOĞAN: TÜRKİYE, İSTİKAL HARBİ'NDEN SONRAKİ EN BÜYÜK MÜCADELESİNİ VERİYOR



Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 151 Dev Eserin Açılış Töreninde konuşan Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir." ifadelerini kullandı.



"İSTİKLALİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALMA MECBURİYETİNDEYİZ"



Asimetrik bir saldırı ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar." dedi.



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:



"Kimi yerde köken, kimi yerde mezhep, kimi yerde de meşrep farklılıklarımız üzerinden milletimizi bölmeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki, eğer Türk milleti bir ve beraber olursa, bu çelik yumruk kendi tepelerine inecektir. Etnik bölücülük zehrini, Kürt kardeşlerimize zerk etmeye çalıştılar. Hamdolsun başaramadılar. Mezhep bölücülüğü zehrini, Alevi kardeşlerimize bulaştırmaya çalıştılar, yine başaramadılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden milletimizi bölmeye çalıştılar. Hamdolsun bundan da netice elde edemediler. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Mısır'da oynadıkları oyunu, ülkemize taşıyamadılar. 15 Temmuz darbe girişimi, tıpkı 17-25 Aralık gibi devletin içine sızdırılmış olan bir ihanet çetesinin mensupları eliyle Türkiye'ye diz çöktürme operasyonuydu. Milletimiz, darbecilerin karşısına cesaretle dikilip, boğazına sarılan kolları kırarak bu operasyonu da boşa çıkardı."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Bugün ülke ve millet olarak bekamızı, geleceğimizi, istiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Onun için 79 milyon, diğer tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz." dedi.









Kaynak: AA