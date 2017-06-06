Durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Alman askerleri bu hafta veya gelecek hafta çekilecekmiş. Durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun. Ardınıza bakmadan çeker gidersiniz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Almanya’nın bir yanda sığınma talebinde bulunan FETÖ’cülere destek ve himayesinin, diğer yanda PKK’ya kol kanat germesi iki ülke arasındaki ilişkileri geren açık bir ihlal ve meydan okuma hali olduğunu bildirdi.



Dün Türkiye’ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı’nın eften püften açıklamalarının, suya sabuna dokunmayan gri sözlerinin kuşku ve tereddütlere yeni bir boyut kazandırdığını belirten Bahçeli, "Dost ve müttefik bir ülkenin insanlık düşmanı kanlı ve bölücü terör örgütünün propagandasına suskun kalması, hatta bunu el altından teşvik etmesi hiçbir açıdan meşru ve hukuki sayılamayacaktır." ifadesini kullandı.



İNCİRLİK YOL GEÇEN HANI DEĞİLDİR



Devlet Bahçeli, Türkiye'nin egemen bir devlet, kendi kararını kendisinin vereceği güç ve bağımsız iradeye sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ona buna pabuç bırakmayacaktır. İncirlik Üssü Adana’dadır. Bilinmelidir ki, yol geçen hanı da değildir. İpini koparanın, canı sıkılanın, keyfi yetenin, kafasına göre kafileler halinde gelip tur atacağı, fitne tohumları ekeceği, gizli hedefleri için basamak yapacağı yer değildir İncirlik. Bir devlet geleneğimiz vardır. Teamüllerimiz vardır. Ülkeler arasında kurduğumuz köprüler, ittifaklık hukuku kapsamında üstlendiğimiz sorumluluklar vardır ve bunlar elbette tek taraflı işleyemeyecektir. Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü’nü ziyaret etmek istemeleri iyi niyetli, karşılıklı anlayış, çıkar ve yardımlaşmaya dayanıyorsa, doğal olarak bunda herhangi bir mahsur olmayacaktır. Lafta kalmasını temenni etmediğimiz dostluk hukukunun gereğini Almanya yerine getiriyorsa diyecek bir şey de yoktur. Yok eğer, nalıncı keseri gibi hep kendisine yontuyorsa, kimse kusura bakmasın, buna da müsaade edilmemeli, edilmeyecektir. Türkiye’nin haklı talep ve tezleri göz ardı edilip, yavuz hırsız ev sahibini bastırır misalince, İncirlik ziyaretine verilmeyen izni eleştirmek abesle iştigaldir. Hükümetin İncirlik Üssü konusunda göstermiş olduğu hassasiyet ve haysiyetli tavır bize göre son derece isabetlidir. Almanya Dışişleri Bakanı’na Konya’daki NATO Üssü’nü ziyaret etmeleri konusunda açık çek verilmiştir. Ancak yine gözleri doymamıştır."



Türkiye’nin neyi nasıl anlayacağını tayin ve tespit makamı bir yabancı hükümet mensubunun işi ve görevi olmadığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Herkes kendi işine bakmalıdır. Biz anlayacağımızı anladık, göreceğimizi de zaten gördük. Herkes eğer varsa aklını kendine saklamalıdır. Alman askerleri bu hafta veya gelecek hafta çekilecekmiş, diyeceğimiz odur ki, durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun. Başka ülke bulacaklarmış, ne oyalanıyorsunuz, neyi bekliyorsunuz, niye zaman kaybediyorsunuz? Ayağınızın turabı olalım, aman nereye gidiyorsunuz denileceği herhalde düşünülmüyor, hesap edilmiyordur. Yetmezse Konya’dan da tası tarağı toplar en yakın zamanda Ürdün’e mi gidiyorsunuz, Fizan’a mı gidiyorsunuz, ardınıza bakmadan çeker gidersiniz."