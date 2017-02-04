"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler aranıyor

Atatürk Havalimanı girişinde "dur" ihtarına uymayarak minibüsle kaçan 3 şüpheli aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı havalimanı girişinde rutin asayiş uygulaması kapsamında kontrol yapan polis ekipleri, içinde 3 kişinin bulunduğu bir minibüsü durdurmak istedi.



Polislerin, "dur" ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü, yolun ters istikametine geçti. Ekiplerin arkasından ateş açtığı minibüs, hızla olay yerinden uzaklaştı.



Plakası tespit edilen minibüsle içindeki şüphelilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.