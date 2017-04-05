Dünyanın ilk nano araba yarışı Fransa'da yapılacak

Yüzlerce atom grubundan oluşmuş ultra minyatür arabanın start alacağı dünyanın ilk nano teknolojik araba yarışı Fransa'da yapılacak.

Kimyagerlerin ve fizikçilerin kullanacağı nanoteknolojik arabaların yarışacağı dünyadaki ilk yarış Fransa'da yapılacak.



Fransa Ulusal Bilim Araştırmaları Merkezinin açıklamasına göre, Nisan 28-29'da yapılacak yarış kurumun Toulouse'daki laboratuarlarında gerçekleşecek.



Yarış için Fransa, Almanya, Japonya, İsviçre, ABD ve Avusturya-ABD ortaklığı olmak üzere altı grubun yeterlilik aldığı ancak, bunların dördünün yarışabileceği bildirildi.



YARIŞ YOUTUBE ÜZERİNDEN İZLENEBİLECEK



Yüzlerce atom grubundan oluşmuş ultra minyatür arabanın start alacağı dünyanın ilk nano teknolojik araba yarışı ancak YouTube üzerinden izlenebilecek.



Bilim adamları yarış sırasında direksiyon tutmayacak ama iğneye benzer ve elektrik akımı üreten metal çubuklarla mikroskopun arkasından arabalara manevra yaptıracak.