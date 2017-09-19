Dünyanın ilk başörtülü Cumhurbaşkanı Halime Yakub

Singapur'un ilk kadın, dünyanın ise ilk başörtülü Cumhurbaşkanı Halime Yakub, ülkede 47 yıllık aradan sonra tekrar başa geçen azınlık Malay toplumuna mensup.

Singapur'da 6 yılda bir yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan azınlık Malay toplumundan Halime Yakub, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.



Büyük çoğunluğunu Çinli, Malay ve Hint etnik gruplarının oluşturduğu ülkede, geçen yıl Singapur Parlamentosunun aldığı "cumhurbaşkanlığı makamının 5 dönem yani 30 yıl boyunca bu göreve gelmemiş milletten bir adaya ayrılması" kararı uyarınca bu yılki seçimlerde sadece azınlık Malay toplumuna adaylık başvurusu yapma hakkı verildi.



Bunun üzerine aday olan 5 Malay'dan gerekli şartları sağlayan tek kişinin Yakub olması dolayısıyla ülkede seçime gidilmeden Cumhurbaşkanı belirlendi.



Yakub, 14 Eylül'de yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Böylece 63 yaşındaki Yakub, ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı ve 47 yıl arının ardından 2'nci Malay lideri oldu.



YAKUB, SİNGAPUR İÇİN BİR İLK



Singapur'un ilk kadın Cumhurbaşkanı olan Yakub, makama gelmesiyle dünyadaki ilk başörtülü cumhurbaşkanı unvanını da elde etti.



Hem ülkesinin hem de dünyanın ilk başörtülü Müslüman Cumhurbaşkanı Yakub, "ikiz tehditler" olarak nitelediği "aşırılıkçı terörizm ve İslamofobi" ile mücadele ilkesiyle öne çıkıyor.



Öte yandan sosyal paylaşım sitesi Twitter da Yakub'a özel bir emoji hazırladı. Twitter'da, "#mdmpresident" etiketiyle yazılan mesajlarda, Yakub'un kırmızı başörtülü emojisi beliriyor.



YAKUB VE 4 KARDEŞİNİ ANNESİ TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ



Cumhurbaşkanı Yakub'un babası Hint, annesi ise Malay. Evli ve 5 çocuk annesi olan yeni Cumhurbaşkanı, geçen hafta göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada, çok küçük yaşta babasını kaybettiğini ifade etmişti. 8 yaşında yetim kalmasının ardından annesinin kendisini ve 4 kardeşini yalnız başına, tek odalı bir evde büyüttüğünü belirten Yakub, o dönemde fakirlik ve pek çok zorlukla mücadele ettiklerini dile getirmişti.



Yakub, o zorlu şartlardan Cumhurbaşkanlığına gelişini, "Şükürler olsun ki Singapur'da büyüdüm, ailem fakir olsa da sıkı çalışarak, ailemin, öğretmenlerimin ve toplumun da güçlü desteğiyle iyi bir eğitim alabildim. Bu da bana kamu hizmeti alanında bir kariyere başlama ve sonrasında da ihtiyacı olanlara bir yardım eli uzatabilme fırsatı verdi." sözleriyle anlatmıştı.



Singapur Ulusal Üniversitesinde hukuk okuyan ve 1978'de mezun olan Yakub, 2001'de de burada hukuk alanındaki yüksek lisansını tamamladı. Singapur Ulusal Üniversitesi, geçen yıl 7 Temmuz'da Yakub'a "fahri hukuk doktoru" ünvanını verdi.



Politikaya girmeden önce, 1978'de Ulusal İşçi Sendikası Kongresi'nde çalışmaya başlayan Yakub, burada işçi haklarıyla ilgilendi.



Yakub, 2001'de milletvekili seçilmesiyle politik kariyerine başladı. Böylece Yakub, Singapur parlamentosundaki ilk Malay kadın milletvekili ünvanını kazandı. 2011 yılındaki seçimin ardından Toplumsal Kalkınma, Gençlik ve Spor Bakanlığında Devlet Bakanı görevine getirilen Yakub, sonraki sene yapılan kabine değişikliğiyle de Sosyal ve Aile Gelişimi Bakanlığında Devlet Bakanı oldu.



Halime Yakub ayrıca, Ocak 2013-Ağustos 2017 döneminde de Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. Yakub, Singapur tarihinde bu göreve gelen ilk kadın siyasetçi unvanını kazandı.



Yakub, 6 Ağustos'ta Meclis Başkanlığı görevinden ayrılarak cumhurbaşkanlığı için yarışacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kampanyasını da "İyilik yap, birlikte yap" sloganıyla yürüten Yakub, kendisinden başka kriterleri sağlayan aday olmadığı için ülkede seçim yapılmadan cumhurbaşkanlığı makamına oturdu.



"BEN, HERKESİN CUMHURBAŞKANIYIM"



Cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından yaptığı konuşmada Yakub, "Irk, dil, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin, ben herkesin cumhurbaşkanıyım. Hepinizi temsil ediyorum. Sadece Singapur ve Singapurlulara karşı sorumluyum. Seçim yapılmasa da size hizmet etme kararlılığım aynı şekilde devam ediyor." diye konuşmuştu.



Ülkesinin ilk kadın cumhurbaşkanı olmasına da değinen Yakub, cesaret, kararlılık ve sıkı çalışma azmi olan her kadının ülkedeki en yüksek makama talip olabileceğini söylemişti.



Göreve geldikten sonra yaptığı konuşmada ise, farklı etnik kökenlerden Singapur halkının ülkelerine duydukları büyük sevgi etrafında bir bütün olduğunu söyleyen Yakub, "Tüm Singapurluları temin ediyorum ki Cumhurbaşkanınız olarak ırk, dil ya da din ayrımı olmaksızın her birinize hizmet edeceğim." demişti.



Cumhurbaşkanlığı görevini toplum içindeki en az imkanlara sahip kesimi kalkındırmak için kullanacağını bildiren Yakub, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak acil yardımın yanı sıra gelecekteki zorluklara karşı da önlem alacaklarını ifade etmişti.



Bu çerçevede hükümetin "erken çocukluk eğitimi"ne yapacağı yatırım planını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Yakub, bu sayede, imkan sahibi olmayanların da Singapur'un liyakat sisteminde iyi bir başlangıç yapabilmesinin hedeflendiğini aktarmıştı.



Yakub, çok ulusluluk ve liyakatın yanı sıra birbirine göz kulak olmak, karşılaşılan problemleri beraberce çözmek ve gelecek nesiller için çalışmanın da Singapur'un bir diğer önemli özelliği olduğunu vurgulamıştı.



"İkiz tehditler" şeklinde nitelediği "aşırılıkçı terörizm ve İslamofobi" ile mücadele etmek gerektiğinin altını çizen Yakub, konuşmasını "Kendimizi bütün Singapurlular için parlak bir gelecek inşa etmeye adayalım." sözleriyle tamamlamıştı.



SİNGAPUR'DA CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI



Başbakanın en güçlü politik lider konumunda bulunduğu Singapur'da cumhurbaşkanının rolü ise çoğunlukla sembolik. Ancak yine de cumhurbaşkanının yüksek mahkeme hakimi, başsavcı ve genelkurmay başkanı gibi önemli kamu atamaları ile maliye, bütçe ve kanun taslağını veto hakkı, yolsuzluk iddialarını soruşturmak ve başbakanı atamak gibi önemli sorumlulukları bulunuyor.



Nüfusu yaklaşık 5,9 milyon olan Singapur'da yüzde 74'le en büyük etnik grup olan Çinlileri yüzde 13'le Malaylar ve yüzde 9'la Hintler takip ediyor. Önemli bir liman ve ticaret merkezi olan, ana ada ve 62 adacıktan oluşan Singapur, kişi başına 88 bin dolar milli geliriyle dünyanın en müreffeh toplumları arasında yer alıyor.



