Dünyanın ilk 5G testi gerçekleştirildi

Türk Telekom'un Ar-Ge ve inovasyon iştiraki Argela, 5G şebekeleri için geliştirdiği ProgRAN çözümü ile dinamik ve programlanabilir ağ dilimleme işlemini dünyada ilk kez Türk Telekom'un LTE-A şebekesi üzerinde gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom ile iştiraki Argela, 5G alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.



Argela'nın, 5G şebekelerinin temel yapı taşlarından biri olan programlanabilir radyo erişim ağı (RAN) ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiği ve 5G standartlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan ilk radyo erişim ağı mimarisi ProgRAN, Türk Telekom'un LTE-A şebekesinde test edildi.



Böylece radyo erişim ağı üzerinde ağ dilimleme çözümü dünyada ilk kez ticari bir LTE-A ağında gösterilmiş oldu. İstanbul'un en önemli iş merkezlerinden Maslak'taki belirli bir bölgeyi kapsayan testin, yakın zamanda Ankara'da da gerçekleştirilmesi planlanıyor.



- AMELİYATLAR TEK MERKEZDEN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK



Argela tarafından geliştirilen ProgRAN'ın 5G'ye sunacağı en önemli avantajlar arasında; operatörlerin mevcut yerleşik baz istasyonlarında, ihtiyaca göre istedikleri sayıda sanal ağ dilimleri üretmelerini sağlayarak kaynakların çok daha etkin ve verimli kullanılması yer alıyor.



Bu sayede, sadece istenilen amaca uygun programlanmış ve yüksek kalitede hizmet sunan sanal baz istasyonları çok hızlı ve kolay bir şekilde hayata geçirilebiliyor.



Argela'nın ProgRAN çözümü 5G ile çalıştığında pek çok şey de mümkün hale gelecek. Örneğin İstanbul'daki bir doktor, Türkiye'nin herhangi bir ilindeki ameliyatı o ile gitmeden çalıştığı hastaneden yapabilecek.



Argela'nın geliştirdiği özelleştirilebilir 5G ağ teknolojisi sayesinde, doktora ve ameliyat odasına özel olarak tasarlanmış bir 5G sanal ağ yaratılabilecek. Bu sanal ağ, doktorun uzaktan ameliyata kesintisiz bir şekilde müdahale edebilmesi için gerekli kapasite ve hız ihtiyacını karşılayacak.



Robotlarla yönetilen bir fabrikanın üretim müdürü de ProgRAN teknolojisi sayesinde veri transferini dünyanın herhangi bir yerinden kesintisiz ve en yüksek kalitede gerçekleştirip robotların çalışma kodlarını değiştirebilecek. Böylece özel olarak tasarlanan sanal ağ sayesinde üretime uzaktan ve yüksek kalitede müdahale edebilecek.



- "OPERATÖRLER AĞ DİLİMLEME TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAK İÇİN 2020 YILINA KADAR BEKLEMEK ZORUNDA KALMAYACAK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, Türk Telekom'un 5G konusundaki çalışmalarının 2013 yılında başladığını anımsattı.



Türk Telekom olarak 5G alanında dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ve uluslararası konsorsiyumlarda yer aldıklarını, 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstlenerek küresel arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini belirten Doğan, bu çalışmalarının bir bölümünü de iştirakleri Argela ile birlikte yürüttüklerini bildirdi.



Doğan, Argela'nın 5G mimarisi için geliştirdiği çözümü ProgRAN'ın bu alanda sunduğu ilklerin telekomünikasyon sektörü tarafından yakından takip edildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Son olarak Argela'nın 5G için geliştirdiği ProgRAN'ın günümüz LTE-A şebekelerinde de kullanılabileceğini dünyada ilk kez Türk Telekom şebekesi üzerinde gerçekleştirilen entegrasyon ile test etmiş olduk. Böylece imkansız gibi görünen pek çok uygulamayı çalışır hale getirecek bir başarıya imza atarken Türk Telekom'un ve Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açılmasına katkıda bulunduk. Bu başarılar bizi teknoloji ve Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmak için cesaretlendirirken, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacağımız yeni çalışmalara da vesile olacaktır."



Argela ABD Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Sunay ise konuyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Olası kullanım uygulamalarının her birinin ihtiyaçlarını dinamik olarak karşılayabilmek için üretilen iş hacmi, kapasite ve kapsamanın sanal RAN dilimleri halinde tahsis edilmesi gerekiyor. Bunun için de 5G'nin esnek bir biçimde yapılandırılmasına ihtiyaç duyuluyor. Argela olarak ProgRAN'ı 5G'yi düşünerek geliştirdik. Fakat aynı zamanda günümüzün 4G ağlarında da çalışabilmesini sağladık. Böylece operatörler ağ dilimleme teknolojisini kullanmak için 2020 yılına kadar beklemek zorunda kalmayacak. Bunu Türk Telekom'un ticari LTE-A ağında etkin durumda görmek bizim için heyecan verici oldu.



ProgRAN, RAN dilimleme yeteneği sayesinde operatörlerin farklı ağ servislerini büyük ve yeni ticari fırsatlara dönüştürme potansiyeli taşıyor. ProgRAN, RAN'ın farklı servis ihtiyaçlarına ve müşteri gereksinimlerine programlama yoluyla adapte olmasını sağlıyor. Bu, bir operatörün nesnelerin interneti, sağlık ve otomotiv gibi birçok sektöre 'Bir Servis Olarak RAN' iş modeliyle ağ işlevleri sunabilmesi anlamına da geliyor."



Ar-Ge çalışmaları için şu ana kadar ABD'de 28 patent başvurusu yapan ve bu alanda elde edeceği patent gelirleri ile Türkiye'nin teknoloji dünyasındaki gücüne katkıda bulunmayı hedefleyen Argela, ProgRAN çözümünü 27 Şubat-2 Mart 2017'de Barcelona'da yapılacak Mobil Dünya Kongresinde de sunacak.



