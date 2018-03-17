Dünyanın gözü bu akşam Türkiye'de olacak!

Yıllarca ‘Dünyanın en büyük derbilerinden biri’ derdik ama bizden başka izleyen olmazdı. Ancak bu durum değişti. Bugünkü dev maç ise 84 ülkedeki futbolseverlere ulaşacak.

"Dünyanın sayı derbilerinden biri”, “Bundan ateşlisi yok”, “Bu rekabet çok farklı”.. Fenerbahçe ile Galatasaray rasında oynanan her maç farklı bir heyecan yaşattı. Ancak işin açıkçası, her ne kadar ‘dünya derbisi’ desek de Türkiye dışında bu rekabete ilgi gösteren yoktu. Bu durum son dönemde hızlı bir şekilde değişti. İlk yarıda Aslantepe’de oynanan mücadeleyi 67 ülke yayınlamıştı. Bugün Kadıköy’de oynanacak derbiye olan ilgi daha da fazla. 5 farklı kıtadan 84 ülke, bu müthiş rekabeti canlı yayınlamamak için yayıncı kuruluş beIN Sports'a başvuruda bulundu.



Abidal, Fransızlar’a yorumlayacak



Süper Lig’de ilk kez bir maç dünya çapında bu kadar fazla bir izleyici kitlesine ulaşacak. Televizyon ekranlarından maçı seyredecek insan sayısı belki de milyarları bulacak. Ayrıca beIN Sports France da dev derbiyi yerinde takip edecek. Barcelona ve Fransa Milli Takımı’nın unutulmaz savunma oyuncularından Eric Abidal, Fransız kanalı için maçı Ülker Stadı’ndan anı anına yorumlayacak.



Kaynak: ajanslar