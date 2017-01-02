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Dünyanın en yaşlı insanı Mbah Gotho

Dünyanın en yaşlı insanı Mbah Gotho

Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde yaşayan ve dünyanın en yaşlı insanı olma ünvanını elinde bulunduran Mbah Gotho, yaşadığı evde akrabalarıyla beraber 146. doğum gününü kutladı.
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Gündem 02 Ocak 2017 - 10:06

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