Dünyanın en uzun elektrik kablosuna izin çıktı

Danimarka ve İngiltere arasında inşa edilecek, dünyanın en uzun elektrik iletim ağı bağlantısını sağlayacak Viking Link kablosuna izin verildi.

Danimarka Enerji ve İklim Bakanı Lars Lilleholt, Danimarka ile İngiltere arasında elektrik iletim ağı bağlantısını sağlayacak yaklaşık 770 kilometre uzunluğundaki Viking Link kablosuna izin verdi.



Dünyanın en uzun elektrik iletim kablosu olacak Viking Link'in, Danimarka’nın, İngiltere’nin yanı sıra Almanya’ya da elektrik ihraç etmesinde kullanılacağı belirtildi.



Bin 400 megavat kapasiteli kablonun, Danimarka’nın Güney Jutland bölgesinden İngiltere’nin başkenti Londra’nın 140 kilometre kuzeyine kadar uzanacağı bildirildi.



Çoğunluğu Kuzey Denizi’nin altından geçecek yaklaşık 770 kilometre uzunluğundaki kablonun ilk 75 kilometresinin Danimarka, yaklaşık 630 kilometresinin denizaltında ve son 65 kilometrelik kısmının da İngiltere’de olacağı kaydedildi.



Maliyetinin 11 milyar kron (6,5 milyar TL) olduğu ifade edilen kablonun 2022 yılında hizmete girmesi öngörülüyor.