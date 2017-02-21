Dünyanın en pahalı tavuğu

Endonezya'da yetiştirilen Ayam Cemani tavuklarının gizemli olduğuna inanılıyor. Ayakları, ibikleri, hatta iç organları bile siyah olan tavuklar 5 bin dolara alıcı buluyor.

Endonezya'da yetiştirilen, ibiğinden ayağına, hatta iç organlarına kadar siyah olan Ayam Cemani cinsi tavukların gizemli olduğuna inanılıyor.



Cava adasında yetiştirilen kara tavukların kanı ve yumurtası hariç diğer tüm özellikleri normal tavuklardan farklı.



İbiği, ayağı, gözleri, tüyleri, eti ve iç organları siyah olan Ayam Cemani tavuğu, farklı görüntüsüyle Cava bölgesinde özel güçlere sahip bir canlı olarak kabul ediliyor.



Endonezya'da 15. yüzyılda Majapahit Krallığı'ndan gelen inanışa göre, Ayam Cemani tavuğunun güç ve bereket getirdiği, beslendiği yeri belalardan koruduğu düşünülüyor.



Bölgede açılışlar, törenler ve kutlamalarda da kötülüklerden korunmak için Ayam Cemani tavuğu kesiliyor.



Ayam Cemani tavuğunun yumurtası normal tavuklarınki gibi beyaz, ancak boyutu normalden küçük.



Ağırlığı 2 kilogramı bulan Ayam Cemani horozlarının ağırlığı ise 3 kilograma kadar ulaşabiliyor.



Çocukluğundan beri Ayam Cemani tavuğu yetiştiren Mas İshak, bu tavuklarının kendisi için özel olduğunu belirterek, "Küçüklüğümden beri Cemani tavuğu yetiştirip, ticaretini yapıyorum. Köyümde bu tavukların bulunduğu özel çiftliğim var. Satışlarımı genellikle Cakarta'da yapıyorum." dedi.



Evinin bir bölümünü de Ayam Cemani tavuklarına ayıran İshak, "Cemani tavukları benim için bir hobi. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Bu tavukları beslemek için özel bir yiyecek kullanmıyoruz. Normal tavuklar ne yiyorsa ondan veriyoruz. Yetiştirdiğim tavukları satarken yurt dışından da alıcılar çıkıyor." dedi.



DÜNYANIN EN PAHALI TAVUĞU



Endonezya'da fiyatı 300 ile 500 dolar arasında değişen Ayam Cemani tavuğu, yurt dışından 5 bin dolar bile alıcı buluyor.



Farklı görüntüsü ve pahalı olmasının yanı sıra Ayam Cemani tavuğunun sağlığa faydalı olduğu belirtiliyor.



Tavuğun eti ve kanının astım gibi solunum yolları hastalığına iyi geldiğine ve vücuda direnç verdiğine inanılıyor.



-Görünüşünün nedeni "genetik mutasyon"



Bilim adamlarının araştırmasına göre, Ayam Cemani tavuklarının siyah renginin sebebi Asya'da ortaya çıkan ve zamanla Avrupa'ya da sirayet eden bir çeşit genetik mutasyon.



Bu mutasyon, tavuklarının normal bir tavuktan on kat daha fazla melanin üretmesine neden oluyor.



İnsan derisinde, saçında ve beynin bazı bölgelerinde de bulunan koyu renkli pigmentler olan melaninlerin fazlalaşması anlamına gelen ve "fibromelanos" adıyla anılan bu genetik durumun herhangi bir zararının bulunmadığı ifade ediliyor.





