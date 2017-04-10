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Dünyanın en dar evi: Keret House

Dünyanın en dar evi: Keret House

Polonya'nın başkenti Varşova'da iki bina arasındaki boşlukta yer alan ve dünyanın en dar evi ünvanına sahip 'Keret House', ünlü Polonyalı Mimar Jakub Szczesny tarafından tasarlandı. İçindeki en dar alanı 92 cm ve en geniş alanı 152 cm olan ev, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Dünya 10 Nisan 2017 - 09:31

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