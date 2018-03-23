Dünyanın bütün mücevherleri İstanbul’da toplandı

Program kapsamında Avrupa, Ortadoğu, Amerika, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinden 1.500 kişilik alım heyeti fuarda ağırlanıyor.

Asya kıtasının en büyük fuar organizatörü UBM Asia'nın Türkiye ofisi olan UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından, kuyumculuk sektörünün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını 20 yıldan uzun süredir karşılayan Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda düzenlenen, dünyanın en büyük beş uluslararası mücevher fuarından biri olan Istanbul Jewelry Show açıldı.





Fuarda dikkat çeken ürünler ;

- 20 karatlık , prenses kesim tektaş pırlanta yüzük değeri 1 milyon TL

- 400.000 TL 'lik pırlanta tesbih





- 200.000 TL'lik hem kolye hem de taç olabilen pırlanta ürün

- 4000 yıllık tarihi geçmişi olan osmanlı'dan esinlenerek tasarlanan altın takılar

- Erkekler için hazırlanan koleksiyon ürünler

- Hırsızlığa karşı önlem niteliğinde üretilen açılmayan çelik kasalar

- Düya'nın çeşitli ülkelerinden gelen özel taşlar ve çocuk takıları







Kaynak: ajanslar