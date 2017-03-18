Çanakkale Köprüsü'nde ilk harç atıldı

2023'te açılması planlanan ''1915 Çanakkale Köprüsü''nün temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katıldığı törenle atıldı.

"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanını alacak ''Çanakkale 1915 Köprüsü''nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle atıldı.



Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te açılması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü, tamamlandığında "dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olacak.



Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaşım hattında Çanakkale'yi Marmara Bölgesi'nde çok önemli konuma taşıyacak köprü, 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirilecek.



İki yakanın birbirine, kenar açıklıklarıyla kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasındaki açıklığının ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'ü taçlandırmak için 2 bin 23 metre olarak belirlendi.



TEMELİNE 'TARİH TÜPÜ' YERLEŞTİRİLDİ



Öte yandan, Çanakkale 1915 Köprüsü, inşaat bilgilerini içeren "tarih tüpü" ile ölümsüzleştiriliyor.



18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümünde düzenlenen törende, "tarih tüpü", Başbakan Yıldırım tarafından köprünün temeline bırakıldı.



Yapı Merkezi Holding AŞ Kurumsal İletişim Koordinatörü Oğuz Ayırga, 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en uzunu olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için dünya barışına dikkati çekmek amacıyla tarih tüpü hazırlattıklarını söyledi.



Söz konusu uygulamanın, Yapı Merkezi Kurucuları Ersin Arıoğlu ve Köksal Anadol tarafından gelenek haline getirildiğini kaydeden Ayırga, "Tarih tüpü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün koordinatlarını belirleyen nirengi noktası temeline atılacak. Tarih tüpünün böyle büyük projelerin temeline atılmasının amacı, yıllar sonra bölgede kazı yapacak arkeologlar tarafından eserlerin bilgilerine ulaşılmasını sağlamak." diye konuştu.