Dünyadaki 10 mega projenin 6'sını Türkiye yaptı

Başbakan Yıldırım, "Son 10 yılda küresel krize rağmen, dünyada mega projelere baktığımızda, 10 büyük proje var. Şunu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarım; bu 10 projeden 6'sını Türkiye yaptı." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "8. Aman Union Yıllık Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "İslam ülkeleri insanlığın selameti için çok daha fazla değer, çok daha fazla bilgi üretmek mecburiyetindedir. İslam toplumları medeniyet tarihindeki muhteşem yerini tekrar kazanmak için anlamsız ihtilafları, anlamsız gerilimleri bir kenara bırakmak mecburiyetindedir." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, "Bugün gelişmiş Batı ülkelerinde yükselen İslam korkusu, İslam düşmanlığı ile şiddet, nefret üreten ülkeler, Müslümanların şefkatine, merhametine, adaletine; ekmek kadar, su kadar muhtaçtır ve ihtiyaç duymaktadır. Bölgesel ve küresel barışa tüm gayretiyle katkı sağlamak isteyen Türkiye başta olmak üzere komşularımız ve diğer bütün ülkeler için çok daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. İnanıyoruz ki yarına, gelecek nesillere, torunlara bırakacağımız en büyük servetimiz; daha adil, daha barışçıl, daha yaşanabilir bir dünya olacaktır." şeklinde konuştu.



Kredi Garanti Fonu ile ilgili olarak Yıldırım, "Mütemadi yapıyoruz. Bundan böyle Kredi Garanti Fonu sürekli olarak dönen kredilerde kullanmak suretiyle piyasaya, işletmelerimize, üretim yapan firmalarımıza kaynak temin etmeye devam edecek." dedi.



"TERÖR, KÜRESEL BİR BELADIR, KÜRESEL BİR TEHDİTTİR"



Terörün küresel bir bela ve küresel bir tehdit olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Onun için terörle, teröristler konusunda çifte standart terörle mücadelede en büyük zafiyettir, en büyük yanlıştır. Terör, İslam dünyası dışında bir yerden gelirse ona terör demeye bile ağızları varmıyor. Ama her türlü terör olayını İslam'la ilişkilendirmek gibi bir hastalık var dünyada. İslam barış dinidir. İslam kardeşlik dinidir. İslam öldürmeyi değil yaşatmayı emreden evrensel bir dindir."



Yıldırım, "Terör ile İslam'ı yan yana telaffuz etmek, hem İslam'a hem de Müslümanlara yapılabilecek en büyük hakarettir. O yüzden biz bütün gelişen ülkelere, gelişmiş ülkelere de diyoruz ki 'Bırakın bu çifte standardı. Dürüstçe, samimi bir şekilde oturalım terörle mücadele edelim. Bununla da kalmayalım, terörün köklerine inelim, kaynağına inelim." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



"11 Eylül'de ABD'de terör hadisesi olduğunda Dünya Ticaret Merkezi vurulduğunda hemen adını koydular. Bütün dünya bir oldu, arkasında durdu terörle mücadelede... Türkiye'de demokrasiyi yok etmek istediler. Ülkeyi karanlığa boğmak istediler. Yapanlar da belli. Burada niye net duruş görmüyoruz? Niye hala bu terörün arkasında olan bu alçak örgütün topraklarımızda yaşamasına, faaliyetlerini rahatça sürdürmesine müsaade ediyoruz? Bugün bana yarın sana."



"DÜNYADAKİ 10 MEGA PROJENİN 6'SINI TÜRKİYE YAPTI"



Başbakan Yıldırım, "Son 10 yılda küresel krize rağmen, dünyada mega projelere baktığımız zaman, 10 büyük proje var. Şunu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarım; bu 10 projeden 6'sını Türkiye yaptı." şeklinde konuştu.



"KARADENİZ'İN KUZEYİNDE BİR KOSTERİMİZ BATTI"



"Maalesef dün gece Karadeniz'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır." açıklamasında bulunan Yıldırım, "11 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah personele sağ salim ulaşırız. Bir kez daha bu olaydan dolayı da gemide bulunan personelin yakınlarına geçmiş olsun diyorum. Arama kurtarma çalışmaları, inşallah başarıyla tamamlanmış olur." ifadelerini kullandı.



