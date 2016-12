En fazla eşek Etiyopya'da

Yaklaşık 7 milyon eşeğin bulunduğu tahmin edilen ülkede halk, hem kırsal alanda hem de şehir hayatında eşeklerden vazgeçemiyor.

Gelişen teknolojinin de etkisiyle dünya genelinde sayıları her geçen gün azalan eşekler, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.



İngiltere merkezli The Donkey Sanctuary’a göre, 7 milyondan fazla eşeğin bulunduğu Etiyopya, bu sayıyla dünyada en fazla eşeğin yaşadığı ülkelerin başında geliyor.



Kırsal kesimde ve şehirde Etiyopyalıların hayatında önemli yer tutan eşekler, hem binek olarak hem de gıda, su, yakacak ve inşaat malzemesi taşınmasında kullanılıyor.



Başkent Addis Ababa'da ticaretin kalbinin attığı yer olan Merkato bölgesinde her gün binlerce eşek, sahiplerine para kazandırmak veya onların yükünü hafifletmek için çalışıyor.



Sayıları neredeyse başkent nüfusunun iki katına ulaşan eşeklerin su içmesi ve otlamaları için bölgede özel alanlar bulunuyor. Otomobilden çok eşeğe sahip olan Etiyopya'da halk, eşeklerin önemini "Eşeksiz bir çiftçinin bizzat kendisi eşektir." deyişiyle ifade ediyor.



ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ



Başkent Addis Ababa'nın 45 kilometre güneydoğusundaki Bishoftu kentindeki "Eşek Hastanesi" de 22 yıldır ücretsiz hizmet sunuyor.



Maddi imkansızlıklarla boğuşan yerel halk eşeklerini tedavi için bu merkeze götürüyor. Söz konusu hastanede acil durumlara müdahale için bir ambulans da bulunuyor.



Hastanede, vahşi hayvanların saldırısına maruz kalan eşeklerin yanı sıra parazit ve çeşitli nedenlerle hastalanan hayvanların tedavisi ve bazı doğum operasyonları da gerçekleştiriliyor.



Merkato'da eşekleriyle yük taşımacılığı yapan 23 yaşındaki Cemal İdris, hayvanlarının kendisi için önemini "Geçimimi idame ettirebilmek için bu 3 eşeğe bağlıyım. Yükünü taşıtacak birilerini bulduğumda para kazanmaya çalışıyorum." sözleriyle anlatıyor.



ÇİN GÖZÜNÜ EŞEKLERE DİKTİ



Öte yandan eşek popülasyonuyla dikkat çeken diğer bir ülke de Çin.



Bazı kaynaklara göre, Çin'de 1990'ların başında eşek sayısı 11 milyon civarındayken bu rakam her yıl yaklaşık 300 bin azalarak 6 milyona kadar geriledi.



Çinliler, popülasyonun azalması sebebiyle özel şirketler aracılığıyla Afrika ülkelerinden eşek eti ve derisi ithal etmeye başladı.



Çin'in bu ticaretine karşı eşekleri korumaya çalışan Burkina Faso ve Nijer gibi bazı Afrika ülkeleri de bir süre önce Çin'e eşek eti ve derisinin satışını yasakladı.



Ayrıca eşek varlığının en fazla olduğu ülkeler arasında Mısır, Hindistan, Meksika ve Kenya da bulunuyor.



Dünyada yaklaşık 50 milyon eşek ve katırın bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA