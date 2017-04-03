Dünyada en fazla çocuk istismarı sitesi Hollanda'da

İnternet İzleme Vakfının 2016 raporuna göre dünya genelinde çocuk istismarı görüntüsü içeren en fazla site Hollanda'da bulunuyor.

Çocuk istismarı içeren görsellerin internetten kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunan İnternet İzleme Vakfı (IWF), dünya genelinde çocuk istismarı görsellerinin yer aldığı en fazla internet sitesinin Hollanda'da bulunduğunu bildirdi.



Merkezi İngiltere'de bulunan sivil toplum örgütü IWF, 2016 yılı raporunu yayımladı.



Rapordaki bulgulara göre, dünya genelinde çocuk tacizi fotoğrafı ve videosu içeren internet sitesi en fazla Avrupa'da yer alıyor.



2015 yılında çocuk istismarı görüntüleri içeren sitelerin en yoğun bulunduğu bölgenin Kuzey Amerika olduğu hatırlatılan raporda, 2016'da Kuzey Amerika'daki sayının yüzde 20 düştüğü, Avrupa'daki sayının ise yüzde 19 arttığı kaydedildi.



YÜZDE 60'I AVRUPA'DA



Rapora göre, çocuk istismarı içeren internet sitelerinin yaklaşık yüzde 60'ı Avrupa'da bulunuyor.



Raporda yer alan ülke bazlı değerlendirmede çocuk istismarı sitelerinin en çok bulunduğu ülkenin Hollanda olduğu belirtildi. Bu sitelerin yüzde 37'sini barındıran Hollanda'yı yüzde 22 ile ABD, yüzde 15 ile Kanada, yüzde 11 ile Fransa ve yüzde 7 ile Rusya takip etti.



Raporda, bu tür sitelerde istismar görüntülerine yer verilen çocukların yüzde 53'ünün 10 yaş ve altında olduğu bildirildi.