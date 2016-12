Dünyada 2016 böyle geçti

2016’da dünyanın gündeminde farklı bölgelerde yaşanan savaşlar, çatışmalar, siyasi krizler, terör saldırıları, kazalar ve doğal afetler vardı.

Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, ABD'deki başkanlık seçimi, İngiltere'nin AB'den çıkma kararı, 2016’ya damgasını vuran olaylar arasında ilk sıralarda yer aldı.



Yılın ilk üç ayında meydana gelen başlıca gelişmeler şunlar:



1 Ocak

- Filipinler'de yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler, 1 kişinin ölümüne, 380 kişinin yaralanmasına ve yaklaşık bin evin yanmasına neden oldu.



2 Ocak

- Suudi Arabistan yönetimi, aralarında Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam cezasını infaz etti. İran ve dünyadaki Şii nüfus idamlara sert tepki gösterdi. Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Başkonsolosluğunun göstericilerce ateşe verilmesinin ardından Suudi Arabistan, Bahreyn, Sudan, Cibuti, Somali ve Komorlar Birliği, İran ile diplomatik ilişkilerini tamamen keserken BAE, İran ile diplomatik temsil düzeyini maslahatgüzarlık seviyesine indirirdi, Katar ve Kuveyt de Tahran büyükelçisini çekti.



3 Ocak

- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin üç yıl aradan sonra İsrail'e atadığı Büyükelçi Hazem Hairat görevine başladı.



6 Ocak

- Kuzey Kore, hidrojen bombası denediğini açıkladı. Pyongyang'ın açıklamasından önce denemenin yapıldığı ileri sürülen Punggye-ri bölgesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Uluslararası kamuoyu, Kuzey Kore'nin bu eylemine sert tepki gösterdi. Çok sayıda ülke Kuzey Kore'yi kınarken ABD, BM Güvenlik Konseyinde Pyongyang'a yeni yaptırımlar getirilmesi için çalışmalara başladı. ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yaptığı iddiası sonrasındaki incelemelerin, başarılı bir hidrojen bombası patlamasıyla örtüşmediğini bildirdi.



7 Ocak

- Nijerya'nın orta kesimlerindeki Nasarawa eyaletinde rakip gruplar arasında çıkan çatışmada 38 kişi yaşamını yitirdi.



- Libya'nın kuzeybatısındaki Zlitan kentinde polis eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıda en az 50 kişi öldü, 127 kişi yaralandı.



8 Ocak

- Meksika'da, temmuz ayında ülkenin en iyi korunan hapishanesinden firar eden "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman yakalandı.



11 Ocak

- Meksika'nın güneyindeki Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında, futbolcuları taşıyan bir otobüsün köprüden uçması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.



14 Ocak

- Batı Afrika’daki Ebola salgını sona erdi. Dünya Sağlık Örgütü, salgının devam ettiği tek ülke Liberya'da, Ebola virüsünün azami geçiş süresinin iki katı olan 42 günlük sürenin, vaka olmadan atlatıldığını, Gine, Sierra Leone ve Liberya'da etkili olan salgının bittiğini açıkladı. Salgında 11 bin 316 kişi hayatını kaybetti.



15 Ocak

- Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 28 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı Mağrib el-Kaidesi üstlendi.



16 Ocak

- Tayvan'daki 19'uncu dönem başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Demokratik İlerleyiş Partisinin (DPP) kadın lideri Tsai Ing-wen, ülkenin ilk kadın lideri oldu.



- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının İran'ın nükleer anlaşma kapsamında gerekli adımları tamamladığını onayladığını duyurmasının ardından ABD ve AB, İran'a yönelik yaptırımları kaldırdı.



25 Ocak

- Portekiz'de oyların yaklaşık yüzde 52'sini alan bağımsız aday Marcelo Rebelo de Sousa ilk turda Portekiz Cumhurbaşkanı seçildi.



26 Ocak

- İran Cumhurbaşkanı, 17 yıl aradan sonra ilk defa Katolik dünyasının merkezi Vatikan'ı ziyaret etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Vatikan'a yaptığı ziyaret kapsamında Katolik âleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi.



27 Ocak

- En büyük güneş sistemi keşfedildi. Avustralya Ulusal Üniversitesinden bir grup bilim adamının yürüttüğü araştırmada, "2MASS J2126-8140" isimli gaz gezegeninin sahip olduğu güneş sistemindeki yıldıza 1 trilyon kilometre uzakta olduğu görüldü. Yıldızın, gezegenin ekseninde bir tam turu tamamlamasının neredeyse bir milyon dünya yılı sürüyor



29 Ocak

- Cenevre’de Suriye görüşmeleri başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmeleri kapsamında rejim heyetiyle bir araya geldi. Başta görüşmelere katılmayacağını açıklayan Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (HNC), Mistura ile bir araya geldi.



4 Şubat

- Fas'ta dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesi olan Nur Enerji Projesi’nin ilk ayağı "Nur 1" adlı güneş enerjisi santrali açıldı.



5 Şubat

- Filistin'in Beytullahim kentinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan olayları takip eden Anadolu Ajansı kameramanı Hişam Ebu Şekra, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ayağından yaralandı.



7 Şubat

- Mısır'da Askeri Mahkeme, 28 kişinin yargılandığı "İleri Komite Faaliyetleri" olarak bilinen davada Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen “Mısır 25 Ocak” televizyon kanalı sunucusunun da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında idam kararı verdi.



- Kuzey Kore, uzun menzilli füzeyle uzaya uydu fırlattı. Kuzey Kore'nin bu eylemine ABD, Japonya ve Kore sert tepki gösterdi, BM Güvenlik Konseyi bu üç ülkenin çağrısı üzerine Kuzey Kore'yi görüşmek üzere acil toplantı kararı aldı.



10 Şubat

- Nijerya'da, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampa düzenlenen intihar saldırılarında en az 58 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.



- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram örgütünün elinden 324 rehine kurtarıldı.



11 Şubat

- Meksika'nın Monterrey kenti yakınlarındaki Topo Chico hapishanesinde çıkan isyanda 52 tutuklu öldü.



- Albert Einstein'in 100 yıl önceki yer çekimi dalgalarının varlığına ilişkin teorisi bilim adamları tarafından tespit edildi.



12 Şubat

- Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ve Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Küba'nın başkenti Havana'da Jose Marti Uluslararası Havaalanı’nda buluştu. Ortodoks ve Katolik kiliselerinin liderleri, 11. yüzyılda kiliselerin ayrılmasının ardından ilk kez görüştü.



15 Şubat

- İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.



- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti kuruldu.



16 Şubat

- Birleşmiş Milletler (BM) 6. Genel Sekreteri Butros Butros-Gali, Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki Cize ilinde bir hastanede 94 yaşında vefat etti.



17 Şubat

- İnternet arama motoru Google, mobil harita uygulamasındaki ülkeler arasına KKTC'yi dahil etti.



18 Şubat

- Batı Afrika ülkelerinden Gana'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.



19 Şubat

- Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yapan ve bölgede "Dareyya'nın Gözü" olarak tanınan 21 yaşındaki Mecid Dirani, Suriye'nin güneyindeki Dareyya bölgesinde rejim ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. Esed güçlerinin havanın kararmasıyla başlayan saldırısını görüntülemek isteyen Dirani, tank ateşinde vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.



20 Şubat

- İtalyan yazar Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti. Eco, 1980'de yazdığı "Gülün Adı" kitabıyla dünya çapında ün kazanmıştı. Eco'nun kitapları çok sayıda dile çevrilmiş ve milyonlarca adet satılmıştı.



- Uganda'da, 18 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi, halen bu görevi yürüten ve oyların yüzde 60'ından fazlasını alan Yoweri Museveni oldu.



22 Şubat

- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 14 Şubat'ta düzenlenen devlet başkanı seçiminin ikinci turunu, Faustin Archange Tuadera oyların yüzde 62,71'ini alarak kazandı.



- Bolivya'da halk, Devlet Başkanı Evo Morales'in dördüncü kez devlet başkanı seçilmesine imkan tanıyacak anayasa değişikliği için referanduma gitti. Referandumdan "hayır" oyu çıktı.



25 Şubat

- Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde meydana gelen maden kazasında 31 madenci, 5 kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.



26 Şubat

- Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hashim Thaçi, Kosova meclisinde yapılan oylamanın üçüncü turunda, oy çokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.



- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan bir oteli hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.



27 Şubat

- Yaşamını İtalya'da sürdüren Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in 2014 yılında çektiği "Kemerlerinizi Bağlayın (Allaciate le cinture)" filmi Moviemov Film Festivali’nde "En İyi Film" ödülü aldı.



- Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in "Mustang" filmi, "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödüllerinden dördünü alarak büyük başarı elde etti. Mustang, "En İyi İlk Film", "En İyi Senaryo", "En İyi Montaj" ve "En İyi Müzik" ödüllerine layık görüldü.



29 Şubat

- Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarlar, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. "En İyi Film" ödülünü "Spotlight" kazanırken, "The Revenant" (Diriliş) filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu kazandı. Leonardo DiCaprio, "Diriliş" adlı filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde ilk Oscar'ını kazanırken, Brie Larson ise "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.



2 Mart

- Kuzey Kore'ye yeni BM yaptırımları oy birliğiyle kabul edildi. Kararda, Kuzey Kore'ye giden ve bu ülkeden çıkan tüm kargoların zorunlu olarak incelenmesi, bu ülkeye hava taşıtı yakıtı satışının yasaklanması, tüm hafif silah ve konvansiyonel silah satışlarının ise sınırlandırılması yer aldı.



4 Mart

- Anadolu Ajansının (AA) Gazze’de görev yapan foto muhabiri Mustafa Hassona, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'da (POYI) "Genel Haber Dalı Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görüldü. Hassona'nın "Korkma Baba" adlı fotoğrafı, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının 11 Ekim 2015'te Gazze'nin ez-Zeytun mahallesine düzenlediği hava saldırısında yıkılan evlerinin altında kalan Yahya Hasan ile 5 yaşındaki oğlu Ahmet Hasan'ı kurtarıldıktan sonra götürüldükleri Şifa Hastanesi'nde el ele tedavi edilmeyi beklerken gösteriyor.



5 Mart

- Slovakya'da yapılan genel seçim sonucunda iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SMER) önderliğinde 4 partili koalisyon hükümeti kuruldu.



6 Mart

- Irak'ın Babil kentinde kontrol noktasına yönelik intihar saldırısında 52 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.



7 Mart

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de sığınmacı krizinin çözümü için atılan adımlar, katedilen mesafe ve bundan sonra yapılması gerekenler ile AB üyelik sürecinin ele alınacağı Türkiye-AB Zirvesi düzenlendi.



13 Mart

- Fildişi Sahili'nin Abidjan kentine 40 kilometre mesafedeki bir tatil köyünde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında turistlerin de olduğu 22 kişi öldü.



15 Mart

- Myanmar'da 50 yıllık askeri yönetimin ardından ilk kez sivil bir aday devlet başkanı seçildi. Devlet başkanlığına Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) lideri Aung San Suu Çii'nin yakın müttefiki Htin Kyaw getirildi.



17 Mart

- Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarının bir pazar yerine düzenlediği iddia edilen hava saldırısında 22'si çocuk 119 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 47 kişi yaralandı.



18 Mart

- AB ve Türkiye arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve sığınmacı krizinin çözümü için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre, üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması amacıyla "Mali ve Bütçesel Hükümler" başlıklı 33. fasıl, 30 Haziran'da sona erecek Hollanda'nın AB dönem başkanlığı sırasında açılacak. 20 Mart'tan sonra Türkiye'den Yunan adalarına geçen sığınmacılar, Türkiye'ye geri gönderilecek. Kabul edilen her bir Suriyeli sığınmacı için AB Türkiye'den bir Suriyeli sığınmacı alacak. AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar yapacağı 3 milyar avroluk yardımın kullanılması hızlandırılacak. Bu kapsamda paranın harcanacağı projeler bir hafta içerisinde belirlenecek.



19 Mart

- FlyDubai Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kenti yakınlarında düşmesi sonucu 61 kişi öldü.



20 Mart

- ABD Başkanı Barack Obama, Küba'yı ziyaret etti. Obama, 88 yıl aranın ardından Küba'ya giden ilk ABD Başkanı oldu.



22 Mart

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Zaventem Havalimanı'nda ve Maelbeek metro istasyonunda üç ayrı terör saldırısı düzenlendi. 32 kişinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. Belçika'da 3 gün yas ilan edilirken Belçika polisi saldırıların kardeş intihar bombacıları Halid ve İbrahim El Bakraoui tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.



24 Mart

- Irak'ta Musul'u terör örgütü DEAŞ'ten kurtarmak için "Fetih" adlı operasyonunun birinci aşaması, Musul Operasyonları Komutanlığı ile ona bağlı birlikler ve Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi'nin katılımıyla üç cepheden başladı.



- Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından 40 yıl hapis cezası verdi.



25 Mart

- Irak'ın Babil kentindeki bir stadyumda futbol maçı oynandığı sırada intihar saldırısı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.



27 Mart

- Pakistan’nın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir lunaparkta düzenlenen saldırıda 70 kişi hayatını kaybetti, 25'i ağır 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı Cemaat-ul Ahrar grubu üstlendi.



29 Mart

- Mısır Havayolları'na ait bir yolcu uçağı kaçırıldıktan sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Larnaka Havaalanı'na indi. 81 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağı kaçıran Mısır vatandaşı Seyfettin Mustafa yakalandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



31 Mart

- Hindistan'da tadilat halindeki bir köprünün işlek bir yolun üzerine çökmesi sonucu 23 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Köprüyü inşa eden şirketin yetkilileri gözaltına alındı.



2 Nisan

- Ermenistan ordusunun, işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’daki mevzilerinden Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateşe açması üzerine Azerbaycan ordusu cephe hattında karşı saldırı başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, çatışmalarda 31 Azerbaycan askeri şehit oldu, 240 Ermenistan askeri öldürüldü.



3 Nisan

- Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait yaklaşık 11 milyon sayfalık doküman "Panama kayıtları" adı altında medyaya servis edildi.



4 Nisan

- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram örgütünün esir aldığı 275 kişi ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.



5 Nisan

- Çocuk edebiyatının Nobel'i olarak bilinen Hans Christian Andersen Ödülü Çinli yazar Sao Vınşüen'e verildi.



- Pakistan'da, son bir ayda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 212 kişi yaşamını yitirdi.



7 Nisan

- Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde MS 25-220 yılları arasında hüküm süren Doğu Han Hanedanlığı dönemine ait 2 bin yıllık mezar bulundu.



9 Nisan

- Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) malzemesini bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk defa başarılı dikey iniş gerçekleştirdi.



10 Nisan

- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde düzenlenen festival sırasında havai fişekten çıkan kıvılcımın diğer fişekleri tutuşturmasıyla gece saatlerinde meydana gelen patlamada 100 kişi hayatını kaybetti.



- Mısır ve Suudi Arabistan arasında yeniden belirlenen Kızıldeniz sınırıyla ilgili anlaşmanın ardından, 1950'den beri Mısır'a ait olan Sanafir ve Tiran adaları Suudi Arabistan topraklarına katıldı.



12 Nisan

- ABD’nin başkenti Washington’da "paranın siyaset üzerindeki etkisini" protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Kongre binası önünde oturma eylemi yaptı. Gösteride yaklaşık bin 240 kişi gözaltına alındı.



- Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın elinde rehin bulunan bin 274 kişi kurtarıldı.



14 Nisan

- ABD, Güney Çin Denizi'nde ilk kez Filipinler ile ortak devriye görevi başlattı.



- Japonya'nın güneybatısında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ertesi gün ülke 7,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremlerde 45 kişi hayatını kaybetti, bin 100 kişi yaralandı. Depremin ardından Toyota, Nissan ve Honda kısa süreliğine üretimi durdurdu.



16 Nisan

- Etiyopya'ya Güney Sudan sınırından sızan silahlı bir grubun Gambela bölgesinde düzenlediği saldırıda 208 kişi öldü, 13 köy yağmalandı, 36 çocuk kaçırıldı, 2 bin büyükbaş hayvan çalındı. Olay sonrasında ülkede 2 gün süreyle yas ilan edildi.



- Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, sığınmacılarla dayanışmasını göstermek için ziyaret ettiği Yunanistan’ın Midilli Adası'ndan 12 Müslüman sığınmacıyla Vatikan'a döndü.



17 Nisan

- Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un kuzeybatı kıyı kesiminde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 661 kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı, 28 binden fazla kişi evsiz kaldı. Deprem yaklaşık 3 milyar dolarlık hasara neden oldu.



21 Nisan

- Amerikalı pop yıldızı Prince, Minneapolis'teki evinde yaşamını yitirdi.



22 Nisan

- ABD Başkanı Barack Obama, Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan ile ilgili açıklamasında, Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini telaffuz etti.



- BM çatısı altında Paris İklim Anlaşması'nı bir günde 171 ülke imzaladı.



25 Nisan

- Mısır'da Sina yarımadasının kurtuluş günü münasebetiyle 859 mahkum için af kararı çıkarıldı.



29 Nisan

- Norveç'in batısındaki Bergen kenti yakınında düşen helikopterde bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Norveç Havacılık Dairesi, Norveç'te kayıtlı olsun ya da olmasın, düşen "Airbus Helicopters EC225LP" tipi helikopterlerin ülke hava sahasında uçuşlarını yasakladı.



- Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 41 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kaldığı düşünülen 70 kişi kayboldu.



30 Nisan

- Irak'ta Şii lideri Mukteda es-Sadr yanlısı çok sayıda gösterici, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'yi ihlal ederek parlamento binasına girdi. Ellerinde Irak bayraklarıyla milletvekillerinin koltuklarında oturan eylemciler içerideki eşyalara zarar verdi, çerçeveleri ve masaları kırdı. Yeşil Bölge çevresindeki beton bariyerler göstericiler tarafından yıkılırken, bazı milletvekilleri saldırıya uğradı. Göstericiler bir gün sonra Yeşil Bölge'den ayrıldı.



1 Mayıs

- Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde 1 Mayıs’ta başlayan, önce 3 bin hektarlık alanda etkili olan orman yangını, hızla büyüyerek 582 bin hektarlık alana yayıldı. 2 bine yakın ev ve iş yeri tamamen yanarken bazı benzin istasyonlarında meydana gelen patlamalar olayın şiddetini daha da artırdı. Yangının 9 milyar dolarlık zarara sebebiyet verdiği belirtildi.



4 Mayıs

- NATO, İsrail'in NATO karargahında temsilcilik açma talebine olumlu yanıt verdi.



6 Mayıs

- Brezilya'da Senato tarafından oluşturulan komite, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in mahkemede yargılanmasının önünü açan gensoru önergesini kabul etti. Rousseff, 12 Mayıs’ta Kongrenin üst kanadı Senatoda yapılan oylama sonucu geçici olarak görevden alındı.



7 Mayıs

- İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçimini İşçi Partisinin adayı Sadık Khan kazandı. Khan, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı oldu.



9 Mayıs

- Filipinler’de devlet başkanlığı seçiminden, Demokrasi Partisi (PDB-Laban) adayı ve 22 yıldır Davao kentinin belediye başkanlığını yürüten Rodrigo Duterte galip ayrıldı.



10 Mayıs

- Bangladeş'te hükümet tarafından kurulan savaş suçları mahkemesinde yargılanan muhalefetteki Cemaat-i İslami partisinin lideri Motiur Rahman Nizami idam edildi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Pakistan’dan Kanada’ya birçok ülke ve sivil toplum örgütü Nizami'nin idam edilmesini kınadı.



13 Mayıs

- Dünyanın en yaşlı insanı olan Amerikalı Susannah Mushatt Jones, 116 yaşında hayata veda etti.



- Hizbullah'ın en üst düzey komutanı ve Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastının zanlılarından Mustafa Bedreddin, Suriye'de Şam Havalimanı yakınında İsrail tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıda öldü.



15 Mayıs

- İsveç'in başkenti Stockholm'de 61. Eurovision Şarkı Yarışması'nı, Kırım Tatar sürgününü konu alan "1944" adlı şarkısıyla Kırımlı Tatar sanatçı Jamala kazandı.



18 Mayıs

- Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 92 kişi hayatını kaybetti. 319 bin kişi evinden oldu. Toprak altında kaldığı düşünülen 100 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına 13 gün sonra son verildi.



19 Mayıs

- Paris-Kahire seferini yapmakta olan, 3’ü çocuk 56 yolcu ve 7’si uçuş görevlisi 10 kişilik mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Akdeniz’de Mısır hava sahasına girdikten sonra radardan kaybolmasının ardından Yunanistan’ın Kerpe Adası açıklarında denize düştü. Kazadan sağ kurtulan olmadı.



21 Mayıs

- Afganistan Talibanı lideri Molla Ahtar Mansur, ABD Savunma Bakanlığının Pakistan’ın Belucistan eyaletine düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Örgüt, Mansur’un öldüğünü doğrulayarak Hebetullah Ahunzada’nın yeni lider seçildiğini açıkladı.



23 Mayıs

- Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da ilk kez BM İnsani Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un yanı sıra 60'a yakın devlet ve hükümet başkanının katıldığı zirvede, küresel insani yardım sistemi masaya yatırıldı.



24 Mayıs

- Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki 9 bin sığınmacının yaşadığı İdomeni sığınmacı kampı boşaltıldı.



27 Mayıs

- ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı’nda atom bombası attığı Japonya’nın Hiroşima kentine ziyarette bulundu. Obama, 6 Ağustos 1945'te 140 bin kişinin hayatını kaybettiği atom bombası saldırısının yapıldığı günden bu yana Hiroşima’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.



1 Haziran

- Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele Eş-Şebab terör örgütünün bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda aralarında Somali parlamentosundan milletvekilleri Muhammed Mahmud Curi ve Abdullah Cami’nin de bulunduğu 11 kişi öldü.



- Bosna'daki savaşta ülkenin kuzeydoğusundaki Zvornik şehrinde öldürülen ve yıllar sonra bulunan toplu mezarlarda bedenlerine ulaşılan 27 Boşnak, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



4 Haziran

- Amerikalı efsanevi boksör eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.



8 Haziran

- Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu mahkemesi, Nijerya hükümetini, 2013'te Boko Haram militanı olduğu şüphesiyle öldürülen ve yaralanan siviller için 3,25 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.



12 Haziran

- ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde çoğunlukla eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünü silahla basan 29 yaşındaki Afgan kökenli Amerikan vatandaşı Omar Mateen, 49 kişiyi öldürdü, 53 kişiyi yaraladı. Saldırı, ülke tarihinde en fazla kişinin öldüğü toplu saldırı oldu.



- Türkiye'nin, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2016 kapsamında sosyal medyada en çok destek alan takım olmasıyla Eyfel Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.



13 Haziran

- Bangladeş güvenlik güçleri, azınlıklara karşı saldırıların arttığı iddialarının ardından ülke genelinde başlatılan operasyonlarda 5 binden fazla kişi gözaltına aldı.



- BM Genel Kurulu 71. Dönem Başkanlığına oylamada 185 geçerli oydan 94'ünü alan Fijili Peter Thomson seçildi.



18 Haziran

- Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi, darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye "Katar adına casusluk" davasında, farklı suçlamalardan biri müebbet diğeri 15 yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası verdi.



19 Haziran

- Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde birkaç gün süren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 56 kişi hayatını kaybetti.



22 Haziran

- Hindistan'ın doğusundaki Bihar, Jharkand ve Madhya Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları ve fırtına nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.



23 Haziran

- Birleşik Krallık’ın AB'den çıkıp çıkmamasını belirlemek için referandum yapıldı. Yüzde 72 katılımlı referandumda, halkın yüzde 52'si AB'den çıkılması, yüzde 48'i AB'de kalınması yönünde oy verdi. İngiltere Başbakanı David Cameron, ertesi gün ekimdeki parti kongresinde görevini bırakacağını açıkladı.



- Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortum ve fırtına nedeniyle 98 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere toplam yaralı sayısının 800'e ulaştığını açıklandı.



24 Haziran

- ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen sel sonucunda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Acil Durum Yönetimi yetkilileri, 7 saat devam eden şiddetli yağışları, ABD'de 2010 yılından bu yana en ölümcül sel felaket olarak tanımladı.



25 Haziran

- Rus savaş uçaklarının Suriye'nin doğusundaki Deyruz Zor kentine bağlı El-Kuriye ilçesinde bir cami ile yerleşim yerine vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.



29 Haziran

- ABD ordusu, Güney Kore ve Japonya ile Büyük Okyanus’ta "Pasifik Ejderhası” adında ilk kez ortak füzesavar tatbikatı düzenlediğini açıkladı.



30 Haziran

- Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde Mali ve Bütçesel Hükümler faslı, Brüksel'de düzenlenen hükümetler arası konferansla açıldı. Böylece Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 16'ya çıktı.



- Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında eğitim gören polisleri taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısı sonucu çoğu polis adayı 40 kişi hayatını kaybetti ve 100'den fazla kişi yaralandı.





1 Temmuz

- BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine Etiyopya, Bolivya, Kazakistan ve İsveç'in ardından beşinci ülke olarak İtalya seçildi. İtalya 2018 yılında koltuğunu Hollanda’ya devredecek.



- AB Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla Hollanda'dan Slovakya'ya geçti.



2 Temmuz

- Avustralya'da yapılan erken seçimde, Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyonu, 76 milletvekili çıkararak çoğunluk hükümeti kurma hakkını elde etti.



3 Temmuz

- Pakistan'ın kuzeyindeki Çitral bölgesinde, muson yağmurları ve ani sel baskınları bir camiyi ve çok sayıda evi sular altında bıraktı. Sellerde 30 kişi hayatını kaybetti.



4 Temmuz

- Suudi Arabistan'ın kutsal kenti Medine'de, Mescid-i Nebevi yakınında düzenlenen intihar saldırılarında 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



6 Temmuz

- ABD Hükümeti, Kuzey Kore rejiminin yaptığı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yaptırım kararı aldı.



7 Temmuz

- Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen afetlerde 140 kişi öldü, 41 kişin kayboldu.



8 Temmuz

- Akdeniz’de 18 Nisan 2015'te alabora olan göçmen teknesinin enkazından 217 göçmenin cesedi çıkarıldı.



9 Temmuz

- Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hizbul Mücahidin örgütünün üst düzey üyelerinden Burhan Wani öldürüldü. Wani'nin öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin sivil ve bin 600 güvenlik görevlisi yaralandı.



10 Temmuz

- Çin'in doğusundaki Fucien eyaletinde etkili olan Nepartak tropikal fırtınası nedeniyle 83 kişi öldü, 19 kişi kayboldu.



11 Temmuz

- Bosna Hersek hükümeti, Bosna savaşı sırasında 8 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa soykırımının tarihi 11 Temmuz'u ulusal yas günü ilan etti.



12 Temmuz

- Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler'in başvurusu üzerine görülen davada Çin'in, Güney Çin Denizi sularında Filipinler'in egemenlik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.



- Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP), terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün Suriye uzantısı PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların bulunduğu bir sergi açıldı.



14 Temmuz

- Kenya'da cinnet getiren polis, 7 meslektaşını silahla vurduktan sonra emniyet güçlerince öldürüldü.



15 Temmuz

- Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), darbe girişiminde bulundu.



- Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bir teröristin kamyonla 14 Temmuz Ulusal Gün kutlaması yapan kalabalığın içine dalması sonucu 84 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.



16 Temmuz

- FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan 8 kişinin bulunduğu helikopter Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine indi.



- Somali hükümeti, Fetullah Gülen liderliğindeki paralel yapılanmaya bağlı Nile Academy'nin faaliyetlerini askıya aldı ve çalışanlarına ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre tanıdı.



- ABD’de yaşayan Türkler, Pensilvanya eyaletinde ikamet eden Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in çiftliği önünde protesto gösterisi düzenledi.



21 Temmuz

- Çin'in kuzeyinde Hıbey eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymaları meydana geldi, 130 kişi öldü, 110 kişi kayboldu.



22 Temmuz

- Almanya'nın Münih kentindeki bir alışveriş merkezinde 18 yaşındaki İran kökenli Ali David Sonboly etrafa ateş açtı. Saldırıda 3'ü Türk 9 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Sonboly, saldırının ardından intihar etti.



23 Temmuz

- Afganistan'ın başkenti Kabil'in Deh Mazang bölgesinde Hazaraların, yaşadıkları mahalleye elektrik hatları çekilmesi talebiyle düzenledikleri gösteri sırasında meydana gelen patlama sonucu 80 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı.



25 Temmuz

- ABD'nin Florida eyaletindeki bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.



- Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta, 25-26 Temmuz'da 27. Arap Birliği zirvesi düzenlendi.



26 Temmuz

- Solar Impulse 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye inerek dünyanın çevresini sadece güneş enerjisi kullanarak kateden ilk uçak olarak tarihe geçti.



27 Temmuz

- Demokrat Partinin Philadelphia kentindeki kongresinde 2016 başkanlık seçimleri için resmen adaylığı ilan edilen Hillary Clinton, ülkesinin tarihindeki ilk kadın başkan adayı oldu.



- Nepal'de muson yağmurlarının yol açtığı seller ve toprak kaymalarında 75 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi kayboldu.



29 Temmuz

- Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti.



30 Temmuz

- ABD'nin Teksas eyaletinde en az 16 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu düştü. Kazadan kurtulan olmadı.



- Mısır ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Refah kentinde bulunan silah ve mühimmat deposunu hedef alan hava saldırısında 46 kişi öldü.



1 Ağustos

- ABD'deki Türkler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinin önünde yağmura rağmen protesto gösterisi düzenledi.



2 Ağustos

- Eski Romanya Kralı Mihai’in eşi Anne 92 yaşında öldü.



3 Ağustos

- Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde bir köprünün şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu iki otobüs nehre düştü, 38 kişiden kurtulan olmadı.



5 Ağustos

- Sudan'da sağanak yağışların Nil Nehri'nde yol açtığı taşma ve sel felaketi nedeniyle en az 152 kişi yaşamını yitirdi.



6 Ağustos

- Fransa’da, Paris'e 140 kilometre mesafede olan Rouen'deki bir barda, doğum günü kutlaması sırasında pastanın üzerindeki mumların yol açtığı yangında 13 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



7 Ağustos

- İran'da 2010'dan bu yana tutuklu bulunan nükleer fizikçi Şehram Emiri idam edildi.



- Meksika'nın doğu kıyısındaki Veracruz eyaletinde etkili olan Earl kasırgası ve şiddetli yağışın neden olduğu toprak kaymalarında 48 kişi hayatını kaybetti.



8 Ağustos

- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bir devlet hastanesinin kapısında düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi yaralandı.



9 Ağustos

- Hindistan'ın "Demir Kadını" olarak bilinen aktivist Irom Sharmila, askerlere tanınan özel yetkileri protesto etmek için başlattığı yaklaşık 16 yıllık açlık grevine son verdi.



11 Ağustos

- Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'daki seçimlerde Devlet Başkanı ve Yurtsever Cephe Partisi (PF) lideri Edgar Lungu, oyların yüzde 50,3'ünü alarak yeniden devlet başkanı seçildi.



13 Ağustos

- Mısır ordusunun Kuzey Sina vilayetine bağlı Refah kentinde düzenlediği hava saldırılarında 28 kişi öldü.



18 Ağustos

- Mısır’da askeri mahkeme, iki ayrı davadan gıyaben yargılanan 350 Müslüman Kardeşler Teşkilatı (Ihvan) üyesi hakkında müebbet hapis cezası verdi.



22 Ağustos

- Hindistan'da şiddetli muson yağmurları sonucu meydana gelen sel felaketinde 40 kişi öldü.



23 Ağustos

- Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde hükümete bağlı güvenlik güçleri ile silahlı muhalifler arasında çıkan çatışmalarda 273 kişi hayatını kaybetti.



24 Ağustos

- İtalya'nın iç kesiminde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 292 kişi hayatını kaybetti.



25 Ağustos

- Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Kolombiya hükümeti arasındaki barış anlaşması Küba'da imzalandı. Anlaşmanın imzalanması sonrasında Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC’a karşı daimi ateşkes ilan etti.



26 Ağustos

- Güney Amerika ülkesi Bolivya'da İçişleri Bakan Yardımcısı Rodolfo Illanes, greve giden maden işçileri tarafından öldürüldü.



27 Ağustos

- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.



29 Ağustos

- Yemen'de geçici başkent Aden’de, Halk Direnişi Güçleri’ne (HDG) bağlı Ketaib el-Muhadara güçlerinin konuşlandığı Es-Senafir Okuluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 70 kişi öldü ve 100’den fazla kişi yaralandı.



30 Ağustos

- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.



31 Ağustos

- Brezilya'da kongrenin üst kanadı Senato, geçici olarak görevden alınan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in azledilmesi yönünde karar aldı.



1 Eylül

- Brezilya’da, yolsuzluk suçlamasıyla Senato tarafından azledilen Dilma Rousseff’in yerine, Devlet Başkanı Yardımcısı Michel Temer yemin ederek devlet başkanlığı görevini devraldı.



2 Eylül

- Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



3 Eylül

- Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Mir Kasım Ali idam edildi.



5 Eylül

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de arka arkaya düzenlenen iki intihar saldırısında 35 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.



- Etiyopya'da siyasi tutukluların bulunduğu cezaevinde çıkan yangında 23 kişi hayatını kaybetti.



6 Eylül

- Fransa'nın Korsika Adası’ndaki idari mahkeme, Sisco kentinde bazı plajlarda belediye yönetimi tarafından tesettür mayosuna getirilen yasağı onadı. Tartışmalara neden olan karar, daha sonra Danıştay Mahkemesi tarafından bozuldu.



7 Eylül



- Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 534 gün geçirerek "uzayda kesintisiz en uzun süre kalan Amerikalı" olan astronot Jeff Williams, Dünya'ya döndü.



- Teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 7, iPhone 7 Plus, yeni Apple Watch ve diğer ürünlerini tanıttı.



9 Eylül

- Kuzey Kore, nükleer savaş başlıklarının gücünü ölçmek için nükleer patlama denemesi yaptı. 10 kilotonluk güce sahip deneme 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetikledi.



- 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine Suudi Arabistan aleyhine dava açma imkanı tanıyan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi.



10 Eylül

- Bağdat'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.



11 Eylül

- Hırvatistan’da partilerin 151 üyeli meclise girmek için yarıştığı seçimde, muhafazakar Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) öncülüğündeki "HDZ ve ortakları" seçimi kazandı.



13 Eylül

- Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un eski yöneticisi Karen Karapetyan'ı Başbakanlık görevine atadı.



14 Eylül

- Avrupa Uzay Ajansının 2013'te uzaya gönderilen Gaia uzay teleskobu Samanyolu galaksisindeki 1 milyar yıldızın fotoğrafını çekerek 3 boyutlu haritasını çıkardı.



- Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek için oluşturulan uluslararası sivil girişim Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun, sadece kadınlardan oluşan 4. filosu Barcelona'dan yola çıktı.



16 Eylül

- Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 36 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



17 Eylül

- Çin ve Tayvan'ı vuran "Meranti" tayfunu nedeniyle 28 kişi öldü, 14 kişi kayboldu.



18 Eylül

- Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçiler tarafından askeri bir üsse yapılan saldırıda 17 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı.



- Tayland'ın turistik şehirlerinden Ayutthaya yakınlarında Chao Phraya Nehri'nde turistleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 27 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.



19 Eylül

- Almanya'nın Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde 8 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi.



20 Eylül

- Kanadalı ve Çinli bilim adamları, fiber optik ağda bir yerden diğerine bilgiyi, fiziksel herhangi bir şey üzerine yüklemeden aktarmayı başardı.



21 Eylül

- Mısır'ın kuzeyinde Kefr Eş-Şeyh’ten Akdeniz’e açılan göçmen teknesinin batması sonucu 204 kişi hayatını kaybetti. Yola çıkarken kaç kişiyi taşıdığı bilinmeyen teknede bulunan 164 kişi kurtarıldı.



23 Eylül

- Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderleri, Kolombiya hükümeti ile vardıkları barış anlaşmasını oy birliğiyle kabul etti.



26 Eylül

- Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 52 yıl süren iç savaşı bitiren anlaşma imzalandı.



- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile ayrılıkçıların çatışmasında 49 kişi öldü.



27 Eylül

- ABD yönetimi, 1961'de diplomatik ilişkilerini kestiği Küba'ya 55 yıl aradan sonra ilk kez büyükelçi atama kararı aldı.



28 Eylül

- Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, 93 yaşında hayatını kaybetti.



29 Eylül

- Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Hizb-i İslami lideri Gülbeddin Hikmetyar'la barış anlaşmasını imzaladı.



2 Ekim

- Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süredir devam eden iç savaşı bitirmek için imzalanan barış anlaşması, referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyuyla reddedildi.



3 Ekim

- Nobel Tıp Ödülü, Japon bilim adamı Yoshinori Ohsumi'ye verildi.



- Estonya’da, cumhurbaşkanı seçiminin altıncı turunda 81 oy alan Kersti Kaljulaid ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.



4 Ekim

- Nobel Fizik Ödülü, "topolojik evre değişimlerin ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine" yaptıkları katkılar dolayısıyla David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane ve J. Michael Kosterlitz'e verildi.



- Türkiye, dünya sivil havacılığının en üst düzey organı olan BM Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün konsey üyeliğine 156 oy alarak seçildi.



- Haiti, Jamaika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve ABD'yi etkileyen Matthew Kasırgası, yaklaşık 900 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.



5 Ekim

- Fransız Jean-Pierre Sauvage, İngiliz Sir J. Fraser Stoddart ve Hollandalı Bernard L. Feringa, "moleküler makinelerin tasarımı ve üretimi" alanındaki çalışmaları dolayısıyla bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri oldu.



- İsrail donanması, Gazze ablukasını delmek için yola çıkan kadın eylemcileri taşıyan Zaytouna adlı gemiye Gazze’nin 40 ile 50 mil açıklarında uluslararası sularda müdahalede bulundu. Gemide bulunan ve gözaltına alınan 13 kadın aktivist sınır dışı edildi.



6 Ekim

- Slovakya'nın ilk Cumhurbaşkanı Michal Kovac, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.



7 Ekim

- ABD ordusunun, 2003'te Irak'ı işgali sırasında yaptığı hava saldırılarında sivil hedeflere karşı seyreltilmiş uranyum silahları kullandığını ortaya koyan belgeler bulundu.



- Norveç Nobel Komitesi, bu yılki Barış Ödülü'nü ülkesindeki 50 yıllık iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a verdi. Santos, Nobel Barış Ödülü ile verilecek yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki ödülü ülkesinde 50 yıldan uzun süren iç savaşın kurbanlarına bağışlayacağını açıkladı.



- Kanada'nın Ontario eyaleti parlamentosu, Ekim ayını "İslam Tarihi Ayı" ilan etti.



8 Ekim

- Fas'ta parlamento seçimlerinin galibi Adalet ve Kalkınma Partisi oldu.



- Almanya'yı ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'a, Ortadoğu'daki barış çabalarından dolayı Uluslararası Vestfalya Barış Ödülü verildi.



- Yemen'in başkenti Sana'da taziyelerin kabul edildiği bir binaya düzenlenen hava saldırısında 140 kişi öldü, 550’den fazla kişi yaralandı.



11 Ekim

- Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde dini, kültürel ve siyasi baskı uygulandığını savunduğu için "bölücülük" suçlamasıyla müebbet hapisle cezalandırılan Uygur Türkü ekonomist İlham Tohti'ye, İsviçre'de insan hakları ödülü verildi.



12 Ekim

- Avrupa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan "Newroz TV" kanalının yayını durduruldu.



- Suriye'nin farklı bölgelerinde muhaliflerin denetiminde yer alan bölgelere düzenlenen bombardımanlarda 94 kişi hayatını kaybetti.



13 Ekim

- Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej, Bangkok'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.



- UNESCO, Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bir bağı olmadığı yönünde karar aldı.



15 Ekim

- ABD Ulaştırma Bakanlığı, bataryası alev aldığı tespit edilen Samsung'un Galaxy Note 7 model akıllı telefonlarının uçaklara alınmasını yasakladı.



16 Ekim

- Karadağ'da yapılan genel seçimleri Batı yanlısı Demokratik Sosyalist Parti kazandı.



17 Ekim

- Irak’ta Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladı.



18 Ekim

- ABD'nin Missouri eyaletinde camiyi kundaklayan kişiye 63 ay hapis ve yüklü miktarda para cezası verildi.



21 Ekim

- Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğine atanan Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a güven mektubu sunarak görevine başladı.



- Kamerun'da kapasitesinden iki kat fazla yolcu taşıyan trenin raydan çıkması sonucu 70'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.



23 Ekim

- Avustralya'da Türk kökenli aday Öztürk (Oscar) Yıldız, Victoria eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde iki dönem belediye başkanlığı yaptığı bölgeden üçüncü kez seçildi.



24 Ekim

- Almanya'nın Bielefeld kentinde Alman polisinin biber gazı sıktığı ve şiddet uyguladığı iddia edilen Taner Demirçivi adlı Türk öldü.



- Fransa'nın Calais kentinde bulunan Jungle sığınmacı kampının tahliyesine başlandı. Kampın tahliyesi bir hafta sürdü.



26 Ekim

- Bilim adamları, Güneş Sistemi'nin 6. gezegeni Satürn'ün kuzey kutbundaki altıgenin maviden altın rengine döndüğünü açıkladı.



- Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve aynı yıl National Geographic dergisinin haziran sayısına kapak olan "Afgan Kızı" Şarbat Gula, Pakistan'da gözaltına alındı.



27 Ekim

- Libya açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu teknede bulunan 97 kişi öldü.



- Afrika ülkesi Burundi, Uluslararası Ceza Mahkemesinden ayrılma kararını resmen BM'ye iletti.



28 Ekim

- BM, İsrail'in yoksulluk, işsizlik ve ekonomik durgunluk ortamı oluşturarak Filistin'in kalkınmasını engellediğini belirterek bu ülkeden Filistin topraklarındaki işgale son vermesini istedi.



29 Ekim

- İzlanda'da halk genel seçimler için sandık başına gitti. İzlanda Başbakanı Sigurdur Ingi Johannsson, genel seçimde partisinin oy kaybetmesi üzerine istifa etti.



- Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali sürerken dönemin Fransız hükümetinin ülkedeki Romanlara yönelik baskıcı tutumundan dolayı özür diledi.



31 Ekim

- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İyad Medeni görevinden istifa etti.



2 Kasım

- Çin'de kömür madeninde meydana gelen patlamada 33 kişi öldü.



3 Kasım

- Türkiye'de yürütülen soruşturmalar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, Almanya tarafından geçici pasaport verildiği öğrenildi.



- Belçika Mahkemesi, AB'nin terör örgütleri listesinde olan PKK'nın faaliyetlerinin "silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu oluşturamayacağına" hükmetti.



5 Kasım

- ETA lideri Mikel Irastorza, Fransa'nın Ascain kenti yakınlarında yakalandı.



7 Kasım

- Nikaragua'da yapılan seçimde 70 yaşındaki Daniel Ortega 3. kez devlet başkanı seçildi.



8 Kasım

- ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı iş adamı Donald Trump kazandı.



14 Kasım

- Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimini Rusya yanlısı Sosyalist lider İgor Dodon kazandı.



15 Kasım

- "Çığlık" adlı eseriyle tanınan Norveçli ressam Edvard Munch'un "Köprüdeki Kızlar" tablosu, New York'ta düzenlenen açık artırmada 54,2 milyon dolara satıldı.



- Bulgaristan'da pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin resmi sonuçlarına göre, Rumen Radev, oyların yüzde 59,37’sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.



18 Kasım

- Mozambik'te bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu 73 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.



19 Kasım

- Belçikalı Georges Prosper Remi ya da diğer ismiyle Herge'nin çizeri olduğu Tenten'in maceralarına ait bir kara kalem çalışma, Fransa'da 1 milyon 550 bin avroya satıldı.



20 Kasım

- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada 145 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı.



21 Kasım

- Yunanistan'ın eski cumhurbaşkanlarından Konstantinos Stefanopulos kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



22 Kasım

- Bosna'daki savaşta, ülkenin kuzeyindeki Derventa'da, Sırp sivillere yönelik savaş suçu işlemekle itham edilen Azra Basiç, ABD tarafından Bosna Hersek'e iade edildi.



24 Kasım

- Çin'in güneyinde bulunan Ciangşi eyaletinde bir elektrik santrali inşaatında meydana gelen göçükte 74 kişi hayatını kaybetti.



- Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 54 yıl aradan sonra ilk kez kasım ayında kar yağdı.



26 Kasım

- Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro, 90 yaşında öldü.



29 Kasım

- Kolombiya'da, Brezilyalı futbol takımını taşıyan yolcu uçağının düşmesi sonucu 71 kişi hayatını kaybetti.



1 Aralık

- Gambiya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin galibi Birleşik Demokratik Partisi başkanı Adama Barrow oldu.



3 Aralık

- Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ı arayarak tebrik etti. Böylece ABD'nin 1979'da Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden bu yana başkan seçilen biri, ilk kez Tayvan lideri ile konuştu. Pekin yönetimi ise görüşme hakkında, "Uluslararası toplumun 'Tek Çin Politikası'ndaki sabit kabulünü değiştiremez." açıklamasını yaptı.



4 Aralık

- Özbekistan'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin galibi, oyların yüzde 88,6'sını alan Liberal Demokrat Parti adayı Şavkat Mirziyoyev oldu.



- Avusturya'da cumhurbaşkanı seçimini yüzde 53,8 oy alan Alexander Van Der Bellen kazandı.



5 Aralık

- BM 2017 Küresel İnsani Yardım Planı raporunda, dünya genelinde 128,6 milyondan fazla insani yardıma muhtaç kişinin olduğu vurgulanarak gelecek yıl 33 ülkede acil yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşabilmek için 22,2 milyar dolar yardım gerektiği belirtildi.



- Belçika'da savcı, Sabancı suikastı faillerinden, terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal hakkında, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası istedi.



- FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçü hakkındaki Türkiye'nin iade talebi Yunan mahkemesi tarafından reddedildi.



- BM Güvenlik Konseyinde Halep'e insani yardım ulaştırılması için çatışmalara 7 gün ara verilmesini isteyen BMGK karar tasarısı reddedildi. Tasarıyı Rusya ve Çin veto ederken veto yetkisi olmayan Venezuela ret oyu kullandı.



7 Aralık

- Endonezya'da, merkez üssü Sumatra Adası olan 6,5 büyüklüğündeki depremde 102 kişi hayatını kaybetti.



- ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi 2016'da "Yılın Kişisi" olarak ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ı seçti.



- İtalya Başbakanı Matteo Renzi, kendisinin ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu.



11 Aralık

- Nijerya'nın Akwa Ibom eyaletinde, bir kilisede çatının çökmesi sonucu 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.



- Romanya'da yapılan parlamento seçimlerinin galibi Sosyal Demokrat Parti oldu.



12 Aralık

- Yeni Zelanda Başbakanı John Key'in 5 Aralık'taki istifasının ardından, başbakanlığa 54 yaşındaki Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Bill English seçildi.



- Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e güven mektubunu sunarak göreve başladı.



14 Aralık

- Suriye'nin doğu Halep bölgesinde rejim ve destekçileri, 15 Kasım'dan bu yana havadan ve karadan şiddetli bombardımanlarla bin 138 sivili öldürdü.



15 Aralık

- Suriye'de İran komutasındaki Şii milislerle Beşşar Esed ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep bölgesinde, ateşkesin yeniden sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı.



- Şii milislerin, doğu Halep'teki kuşatmadan tahliye edilmek üzere bekleyen sivillerin bulunduğu araç konvoyuna ateş açması sonucu 4 sivil öldü ve konvoy geri döndü.



- Kuşatma bölgesinden çıkmak üzere rejimin kontrol noktasına doğru yeniden hareket eden 5 tahliye konvoyu kuşatma dışındaki rejim bölgesine ulaştı.



16 Aralık

- Kuşatmadaki doğu Halep'ten çıkan tahliye konvoyuna ateş açan Esed rejimi yanlısı yabancı terörist gruplar 14 kişiyi öldürdü.



- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Musul operasyonunun başlangıcından bu yana 96 bin 864 sivilin yerlerinden edildiğini duyurdu.



- BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "Müslümanların (Rohingyalar) öldürüldüğü, tecavüze uğradığı ve evlerinin yakıldığına" dair BM'ye günlük olarak raporlar geldiğini açıkladı.



- ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşımı için belirledikleri 10 milyon dolarlık ödül miktarını artırarak 25 milyon dolara çıkardı.

Kaynak: AA