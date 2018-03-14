Beşiktaş, YouTube kanalı en çok izlenen 20 kulüp arasında yer aldı.

Interpress’in Deportes&Finanzas'ın hazırladığı verilerden derlediği bilgilere göre, Beşiktaş’ın, dünyada YouTube kanalı en çok izlenen takımlar arasında geçen ay 7 milyon 85 bin 982 görüntülenme sayısı ile 2. sırada yer aldığı tespit edildi.

Yapılan araştırmaya göre, Beşiktaş’ın Şubat ayında dünyada YouTube kanalı en çok izlenen 20 kulüp arasında yer aldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Deportes&Finanzas'ın hazırladığı verilerden derlediği bilgilere göre, Beşiktaş’ın, dünyada YouTube kanalı en çok izlenen takımlar arasında geçen ay 7 milyon 85 bin 982 görüntülenme sayısı ile 2. sırada yer aldığı tespit edildi.

Zirvede Barcelona var …



Geçtiğimiz ay Youtube kanalı en çok izlenen kulüpler arasında ilk sırayı dünyaca ünlü kulüp Barcelona’nın aldığı belirlendi. Katalan ekibinin 15 milyon 842 bin 881 görüntülenme ile zirvede yer aldığı anlaşıldı. İkinci Beşiktaş’ın ardından 5 milyon 457 bin 171 görüntülenme ile Paris Saint Germain gelirken, Manchester City’nin dördüncü, Brezilya kulübü Flamengo’nun ise beşinci sırada yer aldığı görüldü. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih 3 milyon 812 bin 617 görüntülenme ile 9. sırada yer alırken, dünya devi Real Madrid ise 3 milyon 538 bin 131 görüntülenme ile listede kendine 12. sırada yer buldu.