Dünyaca ünlü dijital seyahat medyasından Türkiye tanıtımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile dünyaca ünlü dijital seyahat medyası Lonely Planet arasında, Türkiye'nin tanıtımı için iş birliği anlaşması imzalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medyadaki uluslararası tanıtım ağı "Turkey Home" projesi kapsamında, dünyaca ünlü dijital seyahat medyası Lonely Planet ile iş birliğine gidildi.



Anlaşma doğrultusunda, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak üzere "Journey Through Turkey" adlı proje kapsamında çekilen üç tanıtım filmi, Lonely Planet'te yayınlanmaya başlanacak.



Türkiye'nin kültürel, doğal ve tarihi güzellikleri konu edilen filmlerde, tanınmış sunucu ve seyahat blog yazarı Macca Sherifi röportajları ve deneyimleriyle izleyiciyi Türkiye'ye davet edecek.



İstanbul'da, sokak lezzetlerini, başlıca Türk yemeklerini ve sürdürülmeye devam eden Osmanlı sanatlarını anlatan Macca Sherifi, Kekova'da, batık antik kentteki kano deneyimlerini izleyicileriyle buluşturacak.



Türkiye'nin güzelliklerinin yansıtıldığı görüntülerle eş zamanlı olarak Sherifi'nin aktardığı bilgilerle Türkiye'ye gelmeyi planlayanlara önemli ipuçları sunulacak.



ON MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİYE TÜRKİYE TANITIMI



Dünyanın en önemli dijital seyahat medya yapılanmalarından Lonely Planet'in tüm sosyal medya platformlarında 10 milyonun üzerinde izleyicisi bulunuyor.



Dünyada en fazla etkileşimde bulunan internet platformu olarak Skift ödülünü alan Lonely Planet'in Twitter'da 6.09 milyon, Instagram'da 1.5 milyon ve Facebook'ta 1.7 milyon izleyicisi var.



Lonely Planet çektiği üç filmle Türkiye'yi on milyonun üzerinde takipçiye tanıtacak.



Görsel tanıtımların yanı sıra Lonely Planet yazarları tarafından 20'ye yakın makale hazırlanacak, yarışma düzenlenecek, İngiltere baskısında dört Türkiye makalesi ve web sayfalarında da Türkiye reklamı yayınlanacak.