Dünya Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor

Türkiye, Budapeşte'deki şampiyonada 4 sporcuyla madalya arayacak.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'da başlayacak.



Başkent Budapeşte'de 30 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonda Türkiye'yi, Hüseyin Emre Sakçı, Kaan Türker Ayar, Ekaterina Ivanova Avramova ve Viktoria Zeynep Güneş temsil edecek.



Şampiyonada kadınlarda Viktoria Zeynep Güneş, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 200 ve 400 metre karışık, Ekaterina Ivanova Avramova 50, 100 ve 200 metre sırtüstü ile 100 metre serbestte, erkeklerde ise Hüseyin Emre Sakçı 50 ve 100 metre kurbağalama ile 50 ve 100 metre serbest, Kaan Türker Ayar ise 50 ve 100 metre kelebekte madalya mücadelesi verecek.



