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20 Mart 2018 13:17 | Son Güncelleme: 20 Mart 2018 13:55

Dünya şokta: Kaçırılan 39 işçi katledildi!

DEAŞ'lı teröristlerin Irak'ta 2014 yılında kaçırdığı 39 Hint işçiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

Dünya şokta: Kaçırılan 39 işçi katledildi!

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, parlamentoda yaptığı  açıklamada, 2014'te Irak'ta kaçırılan 39 Hindistan vatandaşının teröristler tarafından öldürüldüğünü belirtti.

İşçilerin cesetlerinin uydu görüntülerinden yararlanılarak ortaya  çıkarılan bir toplu mezarda bulunduğuna işaret eden Swaraj, DNA testleri sonucu  38 cesedin 2014'te kaçırılan işçilere ait olduğunun belirlendiğini kaydetti.

 Swaraj, bir cesette yapılan testlerde de yüzde 70 eşleşme sağlandığını  söyledi.

Bakan Swaraj, işçilerin cesetlerin memleketlerine gönderileceğini  ifade etti.

Çoğu Pencap, Bihar, Himaçal Pradeş ve Bengal eyaletlerinden Irak'a  çalışmaya giden işçiler, 2014'te terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından Musul'dan  ayrılmaya çalışırken kaçırılmıştı.


Kaynak: AA

Etiketler: deaşhintliişçiler


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