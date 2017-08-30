Dünya şampiyonu Kayaalp, Bosna'da kurban eti dağıtacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) gönüllüsü olarak, Bosna Hersek'e gidip ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtacak.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıf tarafından Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 135 ülke ve 400 bölgesinde kurban kesimi ve dağıtımı yapılacak.



Toplam 348 gönüllüsü ve 6 bin sivil toplum kuruluşu görevlisinin katılımıyla farklı coğrafyadaki kişilere bayram sevinci yaşatacak TDV bu yıl, dokuz Balkan ülkesinde toplam 9 bin 350 hisse kesimi yapılacak.



Bu kurbanların 3 bin 220 hissesi Bosna Hersek'te kesilecek. Kurban organizasyonu kapsamında Bosna'nın Saraybosna, Prijedor, Şiroki Brijeg şehirlerinde kurbanların kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



"Kurbanlarımız kardeşlik için" temasıyla düzenlenen program kapsamında, yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 135 ülkenin 400 bölgesinde TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek. Yurt içindeki merkezlerde sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi yapılacak.



"KARDEŞ KARDEŞE HİÇBİR ZAMAN YÜK OLMAZ"



Dünya Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp de vakfın gönüllüsü olarak Bosna Hersek'e giderek, ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtacak.



Vakfın, "Kardeş kardeşe hiçbir zaman yük olmaz" sloganıyla hazırladığı tanıtım filminde de rol alan Kayaalp daha önce de Kırgızistan ve Tanzanya'ya giderek Vakfın faaliyetlerine gönüllü destek verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayaalp, üçüncü dünya şampiyonluğunun sevinç turunu Bosna'da atacağını ifade etti. Kayaalp, "Ben bütün mazlumların anavatanı olan Türkiye'yi temsil etmek için mindere çıkıyor ve madalyalar kazanıyorum. Şimdi de Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını kilometrelerce uzaktaki kardeşlerimize ulaştırmak için Bosna'ya gidiyorum. Her ikisinin de mutluluğu tarif edilemez." değerlendirmesinde bulundu.



