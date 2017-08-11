Dünya Şampiyonası'na zirvede gideceğiz

Dünya Güreş Birliğinin, Dünya Şampiyonası öncesi yayımladığı en iyiler listesinde, Taha Akgül ile Soner Demirtaş, kilosunda ilk sırayı aldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yılda 5 kere dünyanın en iyi güreşçileri listesini yayımlayan Dünya Güreş Birliği (UWW), 21-26 Ağustos'ta Fransa'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi, bu yıl elde edilen dereceleri baz alarak oluşturduğu sıralamayı duyurdu.



Serbest stilde, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 125 kiloda yine dünyanın en iyisi seçilirken, olimpiyat üçüncülüğünden sonra 2 kez üst üste Avrupa şampiyonu olan Soner Demirtaş, 74 kiloda zirveye yerleşerek büyük çıkış yaptı.



Serbestte ayrıca, 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu, büyüklerde ise Avrupa üçüncülüğü bulunan 57 kiloda Süleyman Atlı, ikinci sırayı elde etti.



Grekoromen güreşte ise olimpiyat ikincisi ve bu yıl 7. Avrupa şampiyonluğunu kazanan Rıza Kayaalp, ağır sıklette listeye 2. sıradan girdi.



Kadınlar ağır sıklette ise Yasemin Adar 3. sırada yer aldı.



Her kategoride 20 sporcunun yer aldığı listeye 24 sporcusuyla birden giren Türkiye, listede en çok sporcusu bulunan ülke oldu.



UWW, bir sonraki sıralamayı, başkent Paris'te yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan sonra açıklayacak.



Listeye giren milli sporcular ve sıralamaları şöyle:



Serbest stil: 57 kiloda Süleyman Atlı (2), 65 kiloda Mustafa Kaya (15), 74 kiloda Soner Demirtaş (1), 86 kiloda Selim Yaşar (4), 96 kiloda Rıza Yıldırım (6), 96 kiloda Fatih Yaşarlı (6), 125 kiloda Taha Akgül (1), 125 kiloda Şakir Bozkurt (19)



Kadınlar: 55 kiloda Bediha Gün (16), 58 kiloda Derya Bayhan (19), 63 kiloda Hafize Şahin (11), 69 kiloda Buse Tosun (13), 75 kiloda Yasemin Adar (3)



Grekoromen stil: 59 kiloda Hammet Rüstem (10), 66 kiloda Abdülsamet Günal (9), 66 kiloda Atakan Yüksel (14), 71 kiloda Murat Dağ (18), 75 kiloda Furkan Bayrak (20), 80 kiloda Aslan Atem (3), 80 kiloda Burhan Akbudak (17), 85 kiloda Metehan Başar (7), 98 kiloda Cenk İldem (9), 130 kiloda Rıza Kayaalp (2), 130 kiloda Osman Yıldırım (14)



