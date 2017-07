Dünya Nüfus Günü

Birleşmiş Milletlerden (BM), dünya nüfusunun 7,6 milyara ulaştığı bildirildi.

BM'nin Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin 2017'de yayınladığı Dünya Nüfus Tahminleri Raporu'na göre, dünya nüfusu son 12 yılda 1 milyar artarak 7,6 milyara ulaştı.



Dünya nüfusunun 2030 yılında 8,6 milyara, 2050 yılında 9,8 milyara ve yüzyıl sonunda 11,2 milyara ulaşması bekleniyor.



Nüfusun yüzde 60’ı (4,5 milyar) Asya’da, yüzde 17’si (1,3 milyar) Afrika’da, yüzde 10’u Avrupa’da (742 milyon), yüzde 9’u (646 milyon) Latin Amerika ve Karayipler’de ve geriye kalan yüzde 6’sı (361 milyon) da Kuzey Amerika ve Okyanusya’da yaşıyor.



Çin 1,4 milyarlık, Hindistan da 1,3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık iki ülkesi konumunda yer alıyor. Çin, dünya nüfusunun yüzde 19’unu, Hindistan ise yüzde 18’ini oluşturuyor.



Erkek nüfusu kadınlara oranla daha fazla. 2017 itibarıyla dünyada her 100 kadına karşılık 102 erkek yaşıyor.



Dünya nüfusunun yüzde 26’sını 15 yaş altı çocuklar, yüzde 61'ni 15-59 yaş arasındaki yetişkinler ve yüzde 13'ünü ise 60 yaş üstündeki insanlar oluşturuyor.



Küresel nüfus artışı 10 yıl önce yılda yüzde 1,24 iken, bugün yüzde 1,10’a geriledi. Bu, dünya nüfusun her yıl 83 milyon kişi arttığı anlamına geliyor.



NÜFUS AFRİKA'DA ARTACAK, AVRUPA'DA DÜŞECEK



Rapora göre en büyük nüfus artışı Afrika'da, en az artış ise Avrupa'da olacak.



2017-2050 arasında dünya nüfusuna 2,2 milyar insanın eklenmesi bekleniyor. Söz konusu dönemde Afrika kıtasından dünya nüfusuna 1,3 milyar, Asya kıtasından 750 milyon insanın katılması bekleniyor. Nüfus artışında Asya’yı Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile Kuzey Amerika ve Okyanusya izleyecek.



Söz konusu dönemde nüfusunda azalma olması beklenen tek bölge ise Avrupa kıtası olacak. Tahminlerine göre, 2017-2050 arasında dünyanın 51 ülke ve bölgesinde nüfusun azalması bekleniyor. Söz konusu ülke ve bölgelerin başında Avrupa ülkeleri geliyor. Avrupa'da kadın başına düşen doğurganlık oranı nüfusun korunabilmesi için gerekli olan 2,1'in gerisinde kalıyor.



EN FAZLA NÜFUS ARTIŞI EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE



Rapora göre, 21. yüzyılda en büyük nüfus artışının BM’nin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde değerlendirdiği 47 ülkede yaşanacağı öngörülüyor. Bunların 33’ü Afrika ülkesi. Halen nüfus artış hızının yüzde 2,4 olduğu bu ülkeler grubunun bugün 1 milyar civarında olan nüfusunun, 2050 yılında 1,9 milyara, 2100 yılında ise 3,2 milyara ulaşması bekleniyor.



2017-2100 arasında, çoğu en az gelişmiş ülkeler arasında yer alan 33 ülkenin mevcut nüfuslarının üç katına ulaşması öngörülüyor. Bunlar arasında Angola, Burundi, Nijer, Somali, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ve Zambiya’nın bugünkü nüfuslarının 5 katına ulaşacağı tahmin ediliyor.



DÜNYA NÜFUSU YAŞLANIYOR



Dünya genelinde 2010-2015 yılları arasında kadın başına 2,5 olan çocuk doğurma oranının 2025-2030 yıllarında 2,4’e, 2095-2100 yıllarında ise 2’ye gerileyeceği ve nüfus artışının durma notasına geleceği öngörülüyor.



Doğurganlık oranının düşmesi ve yaşam beklentisinin artmasıyla birlikte yaşlı nüfus dünya genelinde artıyor. Bugün dünya genelinde 60 yaş ve üzerinde olan 962 milyon insan yaşıyor. Söz konusu nüfus grubu her yıl yüzde 3 artıyor. Halihazırda en fazla yaşlı nüfusa sahip olan bölge Avrupa kıtası. Avrupa’da nüfusun yüzde 25’i 60 yaş ve üzerinde. 2050 yılında Afrika hariç tüm bölgelerde 60 yaş üzeri nüfusun yüzde 25’i aşması bekleniyor.



DÜNYA NÜFUS GÜNÜ



Birleşmiş Milletlerin dünyadaki nüfus kaynaklı problemlere dikkat çekmek amacıyla ilan ettiği Dünya Nüfus Günü bu yıl 18. kez kutlanıyor.



BM Kalkınma Programı'nın (UNDP) 1989 yılında BM Genel Kurulu'na sunduğu önerinin BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle, her yıl 11 Temmuz tarihinin Dünyada Nüfus Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Gün kapsamında her yıl belirli bir tema çerçevesinde konferanslar ve etkinlikler düzenleniyor, yayınlar yapılıyor.